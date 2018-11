Vozač: 'Taj mladić me vrijeđao, a putnik je stao u moju obranu'

Terete ga da je na Uskrs 16. travnja 2017., na autobusnoj stanici u zagrebačkoj Oreškovićevoj ulici, nožem ubo mladića koji je ubrzo preminuo.

Iako su na ročištu prije mjesec obrana i tužiteljstvo izrekli završne riječi, ponovno je otvorena rasprava. U petak je na Županijskom sudu u Velikoj Gorici svjedočio vozač autobusa Mario Ćosić.

- Tog dana vozio sam liniju 268 prema Velikoj Gorici. Na stanici u Oreškovićevoj na prva vrata ušao je mladić i u prolazu rekao: ‘Sretan Uskrs’. Čestitao sam ga i njemu, no zamolio ga za kartu. Pitao me: ‘Kaj i danas?’ pa sam mu rekao: ‘Da’. Pitao me zašto sam kreten i zašto ga ne želim pustiti - ispričao je vozač.

Škember se vratio prema njemu i izvukao staru, kako je rekao vozač, višestruko poništavanu i nevažeću kartu. Upozorio ga je da ona ne vrijedi te mu je Škember ponovno rekao da je kreten. Vozač je na to ugasio autobus te su dvije putnice negodovale.

- U moju obranu stao je Paloš koji mu je rekao da ne maltretira mene i ostale ljude koji su kupili kartu. Rekao mu je: ‘Stari, tebe nitko ništa nije pitao, odjebi i pu*i ku*ac’. Na to je Paloš došao do njega do prvih vrata i tu ga je mladić udario šakom u glavu - prisjetio se vozač.

Na to sjećanje negodovalo je tužilaštvo jer vozač u prošlom iskazu nije spomenuo udarac u glavu i kako je moguće da se svega bolje sjeća godinu dana od ubojstva. Zatim je svjedočio psihijatar koji je rekao da je Paloš reagirao u ljutnji, srdžbi i bijesu te je bio u jakom afektu. Ipak, to nije doseglo razinu bitne neubrojivosti. Presuda će biti u utorak 20. studenog.