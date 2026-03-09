Obavijesti

News

Komentari 2
REKORDER S TREŠNJEVKE

Vozač u Zagrebu napuhao 4,14 promila. Zaustavili ga u podne

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Vozač u Zagrebu napuhao 4,14 promila. Zaustavili ga u podne
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Policija je predložila da se vozača proglasi krivim, kazni novčanom kaznom u iznosu od 2.780 eura te izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca

Admiral

Prometna policija zaustavila je muškarca (42) na Trešnjevci u četvrtak oko 11.30, a vozio je Zagrebačkom avenijom u smjeru zapada. Obavili su nadzor vozila i vozača i alkotestom utvrdili da je pod utjecajem 4,14 promila. Također, nije bio vezan tijekom vožnje, piše PU zagrebačka. Uhitili su ga i smjestili u posebnu prostoriju sve do otrježnjenja, a onda ga odveli na nadležni prekršajni sud. 

Zagrebačka policija predložila je da se vozača proglasi krivim, kazni novčanom kaznom u iznosu od 2.780 eura te izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca.

Sud je okrivljenika proglasio krivim, kaznio novčanom kaznom u iznosu od 1.630 eura te mu izrekao zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
VIDEO Vlada ograničila cijene goriva. Evo koliko će koštati!
IZVANREDNA SJEDNICA

VIDEO Vlada ograničila cijene goriva. Evo koliko će koštati!

Izvanredna sjednica održava se zbog napetosti na Bliskom istoku i rata u Iranu koji utječu na tržište naftnih derivata
OTKRIVAMO Ovo je bespravno imanje Zlatka Dalića u štićenom parku uz Dravu. Imamo detalje
JEFTINO KUPIO, PA GRADIO

OTKRIVAMO Ovo je bespravno imanje Zlatka Dalića u štićenom parku uz Dravu. Imamo detalje

Zlatko Dalić kupio je zemljište sa starom kućicom za manje od 3000 eura. Niknula je moderna vikendica s izlazom na rijeku. Država je krenula, pa stala s rušenjem. Izbornik nam kaže: ‘Kako bude svima, bit će i meni’
Teheran: Spremni smo na dugi rat sa SAD-om. NATO oborio iransku raketu iznad Turske...
IZ MINUTE U MINUTU

Teheran: Spremni smo na dugi rat sa SAD-om. NATO oborio iransku raketu iznad Turske...

Američki predsjednik Donald Trump "nije zadovoljan" imenovanjem Mojtabe Hameneija za novog vrhovnog vođu Irana, navodi se u programu Fox Newsa. Voditelj Brian Kilmeade rekao je da je razgovarao s predsjednikom nakon objave, koji mu je rekao: "Nisam zadovoljan."

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026