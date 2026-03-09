Vozač u Zagrebu napuhao 4,14 promila. Zaustavili ga u podne

Prometna policija zaustavila je muškarca (42) na Trešnjevci u četvrtak oko 11.30, a vozio je Zagrebačkom avenijom u smjeru zapada. Obavili su nadzor vozila i vozača i alkotestom utvrdili da je pod utjecajem 4,14 promila. Također, nije bio vezan tijekom vožnje, piše PU zagrebačka. Uhitili su ga i smjestili u posebnu prostoriju sve do otrježnjenja, a onda ga odveli na nadležni prekršajni sud.

Zagrebačka policija predložila je da se vozača proglasi krivim, kazni novčanom kaznom u iznosu od 2.780 eura te izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca.

Sud je okrivljenika proglasio krivim, kaznio novčanom kaznom u iznosu od 1.630 eura te mu izrekao zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca.

