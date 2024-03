Vozač ZET-a velikog srca: 'Ja sam pomogao kao čovjek, a pljesak putnika me iznenadio'

Na terminal Črnomerec je utorak došao čovjek s ozljedama glave. Sjedio je na klupi, no kad se pokušao ustati, dva puta je padao. Do njega došli konobar iz obližnjeg kafića i ja. Postavili smo ga na noge, no i dalje su mu klecala koljena.

Počeo je tako priču vozač ZET-ovog autobusa 130 Mihailo Mateljan (43), koji je zbog svoje humane geste pomoći putniku dobio pljesak i velike pohvale putnika. No pomoć čovjeku da ustane tek je bio početak priče.

- Uveo sam ga u autobus koji je bio poprilično pun. Zamolio sam jednog putnika da mu prepusti mjesto i krenuo sam voziti. Rekao mi je da ide do Gajnica. Na njegovoj stanici nije bilo klupe pa je sa mnom išao do krajnje stanice. Na putu natrag ostavio sam ga na njegovoj stanici, no s druge strane gdje postoji klupa - prisjetio se Mateljan svoje intervencije.

Ispričao nam je kako mu je čovjek rekao kako ide iz bolnice. Odbio je njegov prijedlog da mu pozove Hitnu pomoć te je inzistirao na tome da ode u toplinu svog doma.

- Imao je mobitel i čuo se sa svojom obitelj. Kad sam napravio krug i opet se provezao tom dionicom, više ga nije bilo. Bio sam sretan što su ga uspjeli skupiti - rekao nam je vozač.

No kad se vratio za volan, ostali putnici počeli su vriskati bravo. Putnica Valentina, koja se i javila medijima s pohvalom, osobno mu je došla zahvaliti kad su stigli na okretište.

- On se skromno zahvalio i rekao da mu je to u opisu posla i da mora pomoći potrebitima - napisala je putnica.

Mateljan nam priznaje da ga je iznenadila reakcija drugih zbog geste koju bi, kaže, svatko učinio.

- Ovo mi radimo svaki dan. Pomažemo slijepima, trudnicama, spuštamo rampu za kolica. Iznenadila me zato reakcija putnika koji su kliktali i pljeskali - rekao je Mateljan i dodao kako se zbog pohvale putnika osjeća odlično.

- Kao dijete u školskoj predstavi koje je prvi put u životu dobilo aplauz. Vozim autobus 15 godina, ljudi su mi nosili čokolade, no ovo je prvi put da sam takvo što doživio - kaže Mateljan o pozitivnom iskustvu.

Komentirao nam je i ono negativno s čim se njegove kolege susreću. Napada, kao što je bilo na njegovu kolegicu, nasreću u zadnje vrijeme nije bilo.

- Često smo pod pritiskom. Moramo neke stvari ignorirati, ne razmišljati o napadima. Svaki je dan pritisak, zna se kasniti i mi smo prvi na udaru. Nekakva nervoza je među ljudima. Više ne trpe ništa - kaže vozač.