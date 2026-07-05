VOZAČI, OPREZ! Kiša stvorila probleme na cestama. Kod tunela Čardak nastala bujica...

Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a zbog obilnije kiše ponegdje se na cestama može zadržavati veća količina vode, izvijestio je HAK. Zbog povećane gustoće prometa na nekoliko ključnih pravaca, vozači se pozivaju na pojačan oprez, strpljenje, maksimalnu koncentraciju i održavanje sigurnosnog razmaka između vozila.

Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići zabilježena je povećana gustoća prometa u smjeru Zagreba, i to na dionici između čvora Bosiljevo i naplatne postaje Lučko.

Na autocesti A6 Rijeka - Zagreb, zbog vodene bujice na kolniku u tunelu Čardak, u oba se smjera vozi usporeno jednim prometnim trakom.

Foto: HAK

Gužve i povremeni zastoji u oba smjera očekuju se i na državnoj cesti DC1 zbog zona radova na dionicama između Jezerca i Korenice te između Gračaca i Knina (u mjestu Otrić), gdje se vozi uz privremenu regulaciju prometa. Povećana gustoća prometa bilježi se i na Krčkom mostu (DC102) u smjeru kopna, a kolona se proteže od Omišlja.

Zbog prometne nesreće na snazi je potpuni prekid prometa na državnoj cesti DC214 između Bošnjaka i Županje.

Također, danas od 12:00 do 23:00 sata na snazi je ljetna zabrana prometa za teretna motorna vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 7,5 tona. Zabrana se odnosi na pojedine državne ceste u Istri i priobalju, dok su autoceste i državna cesta DC1 izuzete od ovog ograničenja.