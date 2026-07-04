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HAK OBJAVIO

Zbog bure u priobalju zabrana za pojedine skupine vozila

Piše HINA,
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Zbog bure u priobalju zabrana za pojedine skupine vozila
Dubrovnik: Jaka bura na mostu Franje Tuđmana prevrnula kamion | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
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Zbog bure u priobalju zabrana je za pojedine skupine vozila , a u prekidu su trajektna linija Sumartin-Makarska i katamaranska linija Kraljevica-Crikvenica-Senj-Baška-Lopar-Rab-Lun, objavio je HAK

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta uvodi se raniji povratak, u 15 sati, na brodskoj liniji 612 Biševo-Vis (uvala Porat-Salbunara-Mezoporat-luka Komiža). Pojačan je promet na važnijim cestovnim pravcima u smjeru juga. Zastoji su povremeno u zonama radova. Vozačima iz HAK-a savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. I Na A1 Zagreb-Split-Dubrovnik veća je gustoća prometa između čvora Lučko i tunela Mala Kapela u smjeru Dubrovnika, a na pojedinim dionicama vozi se usporeno, u kolonama u pokretu.

Na A2 Zagreb-Macelj zbog povećanog priljeva vozila kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko tri kilometra i proteže se u Sloveniju Na DC8 Jadranska magistrala, na dionici Novi Vinodolski-Senj zabrana je prometa za vozila I. i II. skupine - autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom, motocikle, dostavna i teretna vozila s natkrivenim teretnim prostorom, dok je na dionici Senj-Sveta Marija Magdalena zabrana prometa za vozila I. skupine - autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom i motocikle.

Dubrovački most otvoren je samo za osobna vozila, zbog prometne nesreće u Makarskoj vozi se jednim trakom, uz regulaciju prometne policije.

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