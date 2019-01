Vozači, oprezno u prometu: Na većini cesta su zimski uvjeti

Snijeg povremeno pada u Lici i Gorskom kotaru, zimski su uvjeti na većini državnih, županijskih i lokalnih cesta u Gorskom kotaru, uključujući dionicu stare ceste kroz Gorski kotar između Zdihova i Delnica (DC3), izvijestio je u ponedjeljak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Za sve skupine vozila otvorene su: autoceste A1 Zagreb-Split-Ploče i A6 Rijeka-Zagreb te državna cesta DC1 Karlovac-Slunj-Knin-Split, Jadranska magistrala (DC8) te Krčki i Paški most.

Autobus je u kvaru na autocesti A1 između čvorova Ogulin i Brinje u smjeru Dubrovnika, kolona teretnih vozila pred graničnim prijelazom Bregana u smjeru Slovenije duga je dva kilometra, vozila se nalaze na zaustavnom traku, teretno vozilo u kvaru je na autocesti A3 između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca.

Na graničnom prijelazu Gunja-Brčko zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse, zbog nestabilnosti mosta.

Na prijelazu Bregana (Obrežje) teretna vozila na izlaz čekaju jedan sat na izlaz.

U prekidu su katamaranske linije: Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, Jelsa-Bol-Split, Korčula-Hvar-Split i Sobra-Šipan-Dubrovnik te trajektna linija Ubli- Vela Luka- Split.

Opet zahlađenje i snijeg

Pretežno oblačno uz povremenu oborinu - na Jadranu kiša, pljuskovi i grmljavina, mjestimice i izraženiji, a navečer podno Velebita može biti i susnježice i snijega nošenog vjetrom, u unutrašnjosti kiša, u gorju snijeg, a uz zahladnjenje osobito od sredine dana susnježice i snijega bit će i u nizinama, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za ponedjeljak.

Zapuhat će slab do umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu će jako i olujno jugo okrenuti u Dalmaciji na jugozapadnjak, na sjevernom dijelu na sjeverozapadnjak, a prema večeri uz obalu i buru. Temperatura zraka uglavnom od 0 do 5, prema večeri hladnije, a na Jadranu od 8 do 13 stupnjeva Celzijusovih.

