Vozaču koji je u Muću usmrtio pješaka i pobjegao sud odredio mjesec dana istražnog zatvora

​Zbog kaznenih djela izazivanja prometne nesreće i nepružanja pomoći, te zbog opasnosti od ponavljanja djela sudac istrage Županijskog suda u Splitu odredio je istražni zatvor 36-godišnjaku koji je u Muću prije nekoliko dana usmrtio pješaka i pobjegao.

Općinsko državno odvjetništvo navelo je kako postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni 36-godišnjak 17. lipnja oko 21​,​36 sati ​u Gornjem Muću vozio teretn​o vozilo Mercedes ​i to bez položenog vozačkog ispita.​ ​Uz to je vozio za vrijeme dok mu je rješenjem nadležne policijske uprave utvrđeno da ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole dvije godine od dana izvršnosti rješenja, odnosno od 4. siječnja 2023. do 4. siječnja 2025. ​zbog prikupljeni​h​ negativni​​​ prekršajni​h​ bodov​a.

​"Sumnja se da je vozio kolničkom trakom brzinom koja nije bila prilagođena uvjetima noćne vožnje u naselju​, te je pr​i nailasku na pješaka ​istoga​ udario desnim bočnim dijelom teretnog vozila​. Pješak je od siline udara odbačen​ udari​vši​ u metalne kontejnere te ​je zadobio višestruke tjelesne ozljede od kojih je preminuo.​ Zatim je teretnim vozilom napustio mjesto događaja ne zaustavivši se ​i ne pruživši pomoć osobi u opasnosti koju je sam prouzročio​", navodi se među ostalim u priopćenju ODO-a.

​Zbog svega je ​Općinsko državno odvjetništvo predložilo je sucu istrage da se protiv osumnjičenika odredi istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela​, što je sudac istrage prihvatio i odredio ​mu ​istražni zatvo​r​.