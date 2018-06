Vozi se usporeno: Nesreća na autocesti A3 kod čvora Spačva

Zbog prometne nesreće vozi se usporeno na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvora Spačva i odmorišta Spačva na 294. kilometru u smjeru Lipovca, izvijestio je u četvrtak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

HAK poziva vozače na pojačan oprez na autocestama A1 na 376. kilometru u smjeru Zagreba, zbog vozila u kvaru i na A1 na 332. kilometru u blizini odmorišta Vrpolje, zbog više osoba pješaka na kolniku autoceste.

Pojačan promet tijekom jutra očekuje se u gradovima, na prilaznim i obilaznim cestama, a u priobalju tijekom cijelog dana.

Magla mjestimice smanjuje vidljivost u Gorskom kotaru i Lici. Magle ima i na autocestama A1 između tunela Mala Kapela i Krpani te A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Bosiljevo 2 i Kikovica.

Do danas do 12 sati na Istarskom ipsilonu između čvorova Cerovlje i Lupoglav vozi se uz privremenu regulaciju prometa.

U povodu nadolazećih praznika (Dan antifašističke borbe i Dan državnosti) zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona nosivosti bit će u priobalju i Istri: u četvrtak od 15 do 23 sata (21. lipnja), u petak od 14 do 23 sata (22. lipnja), u subotu od 4 do 14,00 sati (23. lipnja), u nedjelju od 12 do 23 sata (24. lipnja) i u ponedjeljak od 14 do 23 sata (25. lipnja). Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti DC1 (dijelom Lička magistrala).

Na većini graničnih prijelaza nema dojava o dužim čekanjima.

Danas trajekt na liniji Drvenik Veli / Mali - Seget - Trogir - Split, polazi iz Trogira u 10 ujutro i pristaje prvo u Drvenik Mali, zatim u Drvenik Veli, a u povratku iz Drvenika Velog u 12,30 sati pristaje prvo u Drveniku Malom.

Ostali trajekti i svi katamarani plove prema redu plovidbe.