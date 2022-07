Foto: Ivan Jukić/24sata

Vlak je opet kasnio sat vremena, no čini se kako je to postalo normalno u Hrvatskoj te nitko ne očekuje dolazak na vrijeme. No, problem je i neusklađenost u prodaji karata te broju putničkih vagona

Sezonski 'brzi' noćni vlak iz Osijeka do Splita stigao je u utorak na splitski željeznički kolodvor sa 76 minuta zakašnjenja, a njime je u Split doputovalo stotinu putnika.