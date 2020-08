'Vozimo mi Sesvetama, kad ono nešto se gega po cesti. Mislili smo da je pas. A ono - dabar!'

<p>Vozio sam djevojku kući kad smo se našli na raskrižju Slavonske avenije i Savske ulice u Sesvetama, kraj jednog trgovačkog centra. Vidjeli smo kako se nešto gega po cesti pa sam usporio jer sam mislio da je to neki ozlijeđeni pas ili mačka. Kad smo se približili, dabar je ustao i gledao u nas, ispričao nam je čitatelj 24sata svoj susret s divljom životinjom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Snimili dabra u Sesvetama</strong></p><h2>'Obišao nas je i nastavio svojim putem'</h2><p>Dabra je snimio u noći na subotu, oko 2 sata, kad je promet Slavonskom bio rijedak.</p><p>Iznenadili su se što životinja radi daleko od vode.</p><p>- Zaustavili smo automobil kako bi ga snimili, on nas je obišao i nastavio svojim putem - rekao je čitatelj.</p><p>Kad se vraćao nazad, odlučio ga je potražiti ne bi li mu pomogao da se skloni na sigurno.</p><p>Ipak, životinja je to sama napravila jer ju više nije sreo.</p><p>Kako nam je rekao ravnatelj zagrebačkog Zoološkog vrta, <strong>Damir Skok</strong>, nije neuobičajeno sresti dabra u Zagrebu i okolici.</p><p>- Njih ima u slivovima svih rijeka i ima ih u okolici Zagreba, na područjima gdje imate rijeku ili potok. Mi smo prije tri godine spasili jednog iznemoglog mladog mužjaka u Zapruđu i kad se oporavio pustili smo ga na jezerima Savica-Šanci. To su diskretne životinje, aktivne su noću i rijetko se viđaju - ispričao je <strong>Skok</strong>.</p><p><em><strong>*ako na području Zagreba sretnete divlju životinju i treba joj pomoć, slobodno nazovite 112. Oni će ljude prespojiti na Azil Dumovec koji ih vraća u prirodu.</strong></em></p>