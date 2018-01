Vozio bez vozačke: Djed (82)  tri je dana  boravio u zatvoru...

Izrekao sam mu minimalnu kaznu s obzirom na dob. Uz tri dana zatvora, ostaje mu i 12 dana uvjetne kazne zatvora na godinu dana, rekao nam je Darko Laklija, sudac bjelovarskog Prekršajnog suda, koji je S. L. (82) smjestio u zatvor.

Na bjelovarski sud djedicu je privela policija, i to zbog vožnje mopeda bez dozvole koji je vozio u svojem selu Ivancu Križevačkom. U subotu kasno popodne S. L. je pušten na slobodu.

Sudac Laklija je djeda i prije nepune tri godine osudio za isti prekršaj. Kako doznajemo, S. L. se često vozi na starome mopedu, ali vozi oprezno i ne pije alkohol. Sudac Laklija nam je rekao da su pred zakonom svi isti, bez obzira na godine. Čovjeka koji živi sam u skromnim uvjetima, dodaje, kazna od 15.000 kuna, koju zakon propisuje, financijski bi uništila. Stoga ga je osudio na 15 dana zatvora, ukupno umjesto 15.000 kuna, što zakon dopušta.

Sudac Laklija kaže kako se automatizmom nakon tri godine prekršajne kazne brišu iz evidencije, a S. L. je novi prekršaj počinio unutar tog roka. Laklija, koji je inače i glasnogovornik Prekršajnog suda, nada se da mu simpatičnog djedicu policija neće ponovno dovesti.

- No i prošli put sam ga upozoravao da se ne vozi bez dozvole jer je zakon jasan, a kazne visoke. Izgleda da se neko vrijeme suzdržavao, ali je, čini se, zaboravio. Kako je stara kazna u evidenciji, ovaj put nije mogao proći samo s uvjetnom kaznom - pojašnjava nam prošli susret s prekršiteljem. Inače je maksimalna kazna za takav prekršaj 60 dana zatvora, no takva kazna bi S. L. teško pala s obzirom na dob i “društvo” u zatvoru. Laklija ga je dobronamjerno upozorio da motocikl koji uporno vozi bez dozvole daruje djeci ili unucima, jer je teško očekivati da će polagati ispit u toj dobi. Inače, po zatvorskom stažu pri vrhu je Mićo Mandić (72) iz Malog Poganca, o kojemu smo pisali. On je zbog prometnih prekršaja u zatvoru proveo ukupno 3111 dana, gotovo osam godina, koliko se rijetko dobije i za teška kaznena djela.