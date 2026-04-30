'Vozit ću bicikl 24 sata za malog Marka. Izborio se za život, no sada mu treba naša pomoć...'

Mate Vodanović iz Makarske bez stajanja će voziti dvadeset četiri sata bicikl oko Makarske za dječaka Marka Cvitanovića iz Imotske krajine, iz Prološca. koji se bori s teškim posljedicama meningokokne sepse od koje je prije nekoliko mjeseci obolio. Velikim zalaganjem liječnika Marku je spašen život, ali je bolest ostavila trajne i teške posljedice.

Malenom Marku koji je ove školske godine s osmijehom na licu krenuo u prvi razred, nakon samo dva mjeseca druženja i đačkih radosti bolest je gotovo zaustavila jedan mladi život. Zbog bolesti Marku su amputirane obje potkoljenice, šaka lijeve ruke i prsti desne ruke. Bakterija je uništila i dio kože na Markovu tijelu. Ovom hrabrom dječaku nakon nadljudskih napora liječnika kako bi mu spasili život buđenje iz kome bilo je bolno, morao se suočiti s teškim posljedicama bolesti.

Njegovi roditelji teška srca sve su mu rekli. Marko je nakon višemjesečnog liječenja i boravka u bolnici trenutno kod svoje kuće. Čeka ga još dugotrajno liječenje koje se nastavlja i trajat će godinama. Marku su sada potrebne proteze, dugotrajna rehabilitacija i još mnogo, mnogo toga. Za Markov oporavak i liječenje otvoren je i posebni račun na koji svi koji žele mogu uplatiti donacije.

- Naš Marko je živ. Dobro je koliko može u ovom trenutku biti s obzirom na sve. Otpušten je iz bolnice u Zagrebu i trenutno je kući. Pokušavamo mu koliko je to moguće olakšati ove teške dane, dođu mu prijatelji, interesira ga kako je u školi, ali teško je. Pred nama je dugačak put. Hvala svim dobrim ljudima koji nam pokušavaju pomoći. Mi jednostavno moramo izdržati, živimo za Marka - tihim glasom u kratkom razgovoru rekao nam je Markov otac Ante.

Marko je dječak koji je volio i igrao nogomet, družio se sa svojim prijateljima, trčao ulicama svog mjesta i kao svaki drugi sedmogodišnjak uživao i radovao se životu. Mnogi su se pridružili i angažirali kako bi pomogli ovoj mladoj obitelji u liječenju njihovog sina. Prije nekoliko dana organiziran je i veliki koncert u Prološcu na kojem je za Marka pjevalo dvadesetak pjevača hrvatske estrade, od Jole, Mate Bulića, Dražena Zečića, a cijeli prihod je uplaćen na račun za liječenje ovog dječaka.

U četvrtak će i Makarska jednim srcem disati za ovog dječaka. Nakon što je nedavno postavio hrvatski rekord hodajući 24 sata na gradskom sportskom centru, prešavši 122 kilometra, Mate Vodanović spreman je za novi, još zahtjevniji pothvat. Biciklom će voziti 24 sata,krug oko grada Makarske, kružnu rutu dugu 2,5 kilometra, od pivnice Pivac na Marineti, preko kružnog toka kod Lidla i kolodvora, pa natrag prema rivi. Strat je danas u 17 sati.

- Ovaj moj pothvat je nešto posebno, i kad sam na biciklu kao da mi netko daje snagu i čuva me u prometu. Kad me uhvati kriza nakon 18, 20 sati vožnje sjetit ću se maloga Marka, koji u jednom videu kaže: 'Jedva čekam da vas vidim i volim vas sve'. To će mi dati ogromnu snagu da izdržim.

Vodanoviću je, kako nam govori, cilj pokušati srušiti vlastiti rekord od 440 kilometara u 24 sata, što znači da će morati održavati prosječnu brzinu od oko 20 km/h. Sva prikupljena sredstva ići će izravno na račun obitelji malog Marka. Uz Vodanovića, u organizaciju su uključeni brojni građani i udruge, među kojima i udruga Mike te Grad Makarska. Na lokaciji ispred pivnice Pivac na Marineti, gdje će biti organiziran cjelodnevni program uz postavljeni video zid na kojem će se pratiti napredak vožnje, ali i prikazivati podaci za donacije.

Pozivaju se svi da se pridruže i sudjeluju svojim prilozima.

- Dođite podržati malog Marka, a i mene pljeskom, posebno u zadnjim satima kada će biti najteže - poručio je Vodanović u svoje, ali i u ime svih onih koji sudjeluju u ovoj hvale vrijednoj humanitarnoj akciju. U

Danas će cijela Makarska i mjesta na Makarskoj rivijeri zasigurno u mislima biti s malenim hrabrim dječakom, a svojim donacijama potpomoći liječenje hrabrog Marka kojemu je teška bolest zaustavila hod, njegov start na nogometnom igralištu i nogometnu loptu koju je toliko voli, ali i njegov dječački san na putu odrastanja.

Podaci za uplatu: Primatelj Marko Cvitanović, OTP Banka; IBAN: HR8124070003239826143; Opis plaćanja: 'Poklon Marku za ortopedska pomagala'