Vožnja im je u krvi: 'Svi bulje u nas kad nas vide u kamionima'

Predrasudu i čest predmet pošalica da su žene loši vozači, Rozalija Hercigonja (23) i Ivana Hleb Đordić (22) uspješno opovrgavaju. One su dvije vozačice kamiona Čistoće, takozvanih smećara. Kada su golemim kamionima krenule patrolirati duž glavnog dvorišta zagrebačke Čistoće, okretati ih, skretati, ići naprijed, pa u rikverc bez ijedne pogrške i zastajkivanja, Rozalija i Ivana ostavile su me u potpunom čudu i bez daha.

Rozalija u Čistoći radi od lani. Nakon završene ekonomske škole, ne uspjevajući naći posao u struci, odlučila se okušati u Čisoći. Priznaje, od malih nogu privlačio ju je volan.

- Tata je vozač, isto u Čistoći. Cijela moja obitelj su više manje svi šoferi, kamiona, autobusa. To mi je bilo nekako prirodno - kaže nam Rozalija. Ivana je došla prije dvije i pol godine. Vožnja je njena struka. Završila je prometnu školu i priznaje, samo htjela raditi u struci i voziti. Traženje posla nije teklo glatko. Susrela se i s predrasudama jer je žena.

Za njih nema beneficija

- Znali su me pozvati na razgovor i kada bi vidjeli da sam cura, odbili bi me. Teško je bilo naći posao. Ljudi traže iskustvo i neće te primiti jer si mlada i to žena. Privatnici većinom misle da smo manje vrijedne i sposobne od muškaraca za ovaj posao. Ali to nije tako - govori Ivana.

Ipak, činjenica da su žene ne stvara im nikakavu razliku na ovom poslu. Kažu, za njih nema beneficija i potpuno su jednake muškarcima. Kada su stigle raditi u Čistoću, većina muškaraca im se divila. A dive im se i slučajni prolaznici.

Žene ih ogovaraju

- Pokazuju nam palac gore, smješkaju se, oduševljeni su kada vide ženu za volanom tog kamiona. Na zebri, kada puštamo pješake, muškarci znaju zastati, vidi se da su iznenađeni, ali ugodno. Bodre nas, mašu. Meni je to baš simpatično. Ali od žena sam znala dobiti negativne komentare. Na liječničkom pregledu jedna žena mi je rekla "Pojest će vas tamo". Znaju mi i govoriti da je bolje da vozim parfeme, a ne smeće, a žene nam znaju pokazati i srednji prst - nabraja Rozalija, a Ivana nastavlja:

"Ili kada prolaze kraj kamiona, jedna drugoj šapću, smiju se i govore: "Vidi, ona je smetlarka".

Unatoč ponekom negatvnom komentaru, ove vedre, mlade, ambiociozne djevojke danas žive svoj san.

Ivana navodi da je rođena da bi bila vozačica, a Rozalija dodaje:

"Kotači, vožnja, moja obitelj, to je to, moralo je biti tako". Priznaju da im probleme nekada stvaraju drugi vozači koji jednostavno nemaju razumijevanja jer kako same ističu, često im trube kada moraju stati nasred ceste, ljute se, psuju.

- Znaju komentirati i reći "Kako se to stala, glupača", pa kao da se moj muški kolega ne bi tako stao. To je meni najgore. Parkiranje i ljudi bez razumijevanja. Sve ostalo je super i spada pod najbolje - prinaje Ivana, sramežljivo se smješkajući.

Da im jednog dana kćeri kažu kako žele raditi posao kao mama, obje su složne, podržale bi ih. Ali i svakako upozorile da je posao vozačice kamiona tog tipa zapravo jako odgovoran, ali i stresan.

- Imaš iza dva čovjeka, moraš paziti na njih, jedan ide s jedne strane, drugi s drugi, netko vam je iza, naprijed vam trube. Najgore mi je kad netko kaže da smo u kabini i da nam je svejedno. Stvarno nije, imamo jako veliku odgovornost - ističe Ivana.

Složno zaključuju kako i same ruše predrasudu da su žene loše vozači jer baš kao žene, od kojih je, ističu, kako koja loša vozačica; tako je i među muškarcima, kako koji je loši šofer. Svim svojim ženskim kolegicama u "muškim", ali i svim ostalim zanimanjima, poručile bi da "žene mogu sve".



