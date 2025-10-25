Obavijesti

News

Komentari 1
TVRDI DA IMA ŠANSE

Vraća se Kamala? Na pitanje o predsjedničkim izborima 2028. odgovorila: Još nisam gotova

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Vraća se Kamala? Na pitanje o predsjedničkim izborima 2028. odgovorila: Još nisam gotova
Foto: Evelyn Hockstein

Govoreći u emisiji Sunday with Laura Kuenssberg, Harris je također oštro kritizirala svog bivšeg suparnika, nazvavši Trumpa „tiraninom“, te dodala da su se upozorenja koja je davala tijekom kampanje pokazala točnima

Bivša potpredsjednica SAD-a Kamala Harris izjavila je za BBC da bi se mogla ponovno kandidirati za Bijelu kuću.

U svom prvom intervjuu za britanske medije, Harris je rekla da bi „moguće“ jednog dana mogla postati predsjednica te izrazila uvjerenje da će u budućnosti u Bijeloj kući biti žena.

Dajući dosad najsnažniji nagovještaj da planira novu predsjedničku kandidaturu 2028. godine, nakon što je prošle godine izgubila od Donalda Trumpa, Harris je odbacila ankete koje je prikazuju kao autsajdericu za nominaciju Demokratske stranke.

Govoreći u emisiji Sunday with Laura Kuenssberg, Harris je također oštro kritizirala svog bivšeg suparnika, nazvavši Trumpa „tiraninom“, te dodala da su se upozorenja koja je davala tijekom kampanje pokazala točnima. Dok Demokratska stranka i dalje traži odgovore nakon uvjerljive pobjede republikanca Donalda Trumpa prije godinu dana, velik dio krivnje usmjeren je prema bivšem predsjedniku Joeu Bidenu jer se nije ranije povukao.

IZGUBILA OD TRUMPA, SAD KUKA... Kamala: Dopustiti Bidenu da se kandidira bilo je nesmotreno...
Kamala: Dopustiti Bidenu da se kandidira bilo je nesmotreno...

No, postavljena su i pitanja o tome bi li Harris mogla voditi bolju kampanju i jasnije artikulirati poruke o najvažnijem pitanju – gospodarstvu. Na pitanje hoće li upravo ona biti kandidatkinja, Harris je odgovorila: „Moguće“, potvrdivši da razmišlja o novoj utrci za najvišu funkciju.

Harris je rekla da još nije donijela odluku, ali je naglasila da i dalje vidi svoju budućnost u politici.

„Nisam završila“, rekla je bivša potpredsjednica. „Cijeli sam život provela u službi javnosti – to mi je u krvi.“

Osvrnula se i na kladioničarske izglede koji je stavljaju u nepovoljan položaj za osvajanje demokratske nominacije – čak i iza holivudskog glumca Dwaynea „The Rocka“ Johnsona – rekavši da nikada ne obraća pažnju na ankete.

„Da sam slušala ankete, nikada ne bih ušla u svoju prvu izbornu utrku, ni drugu – i sigurno danas ne bih sjedila ovdje.“

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu
NA ŠTO PRIPAZITI

FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu

Internet može biti vrlo opasan za našu djecu, poručuje Amit Kalley, osnivač organizacije "For working parents", koji je izdao upozorenje roditeljima o tajnim značenjima emotikona koje djeca, pogotovo ona iz generacije Z, koriste za prenošenje poruka. Napravio je periodni sustav emotikona kod kojih postoje dvostruka značenja, tablica je postala viralna, koriste je i škole u Ujedinjenom Kraljevstvu, pohvalila ju je i policija. Sve je krenulo zbog serije "Adolescence".... "Većina roditelja misli da su emotikoni nešto bezazleno", kaže Kelley , koji je više od desetljeća radio u školskom sustavu....
FOTO Novi život bivše saborske zastupnice: Otkrila i tetovažu...
OBJAVILA NOVE FOTKE

FOTO Novi život bivše saborske zastupnice: Otkrila i tetovažu...

Bivša saborska zastupnica Marina Opačak Bilić sada živi u Slavonskom Brodu, a objavila je i nove fotografije na društvenim mrežama
ŠOK SNIMKA Studente mrtav pijan vozio do Opatije, skoro se zabio u ogradu: 'Alo, alo, stani!'
EKSKLUZIVNI VIDEO

ŠOK SNIMKA Studente mrtav pijan vozio do Opatije, skoro se zabio u ogradu: 'Alo, alo, stani!'

Nazvali smo i prijevoznika koji je organizirao put. Kazali su nam da su o incidentu saznali iz našeg medija te da će vozač dobiti otkaz

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025