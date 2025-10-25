Vraća se Kamala? Na pitanje o predsjedničkim izborima 2028. odgovorila: Još nisam gotova

Bivša potpredsjednica SAD-a Kamala Harris izjavila je za BBC da bi se mogla ponovno kandidirati za Bijelu kuću.

U svom prvom intervjuu za britanske medije, Harris je rekla da bi „moguće“ jednog dana mogla postati predsjednica te izrazila uvjerenje da će u budućnosti u Bijeloj kući biti žena.

Dajući dosad najsnažniji nagovještaj da planira novu predsjedničku kandidaturu 2028. godine, nakon što je prošle godine izgubila od Donalda Trumpa, Harris je odbacila ankete koje je prikazuju kao autsajdericu za nominaciju Demokratske stranke.

Govoreći u emisiji Sunday with Laura Kuenssberg, Harris je također oštro kritizirala svog bivšeg suparnika, nazvavši Trumpa „tiraninom“, te dodala da su se upozorenja koja je davala tijekom kampanje pokazala točnima. Dok Demokratska stranka i dalje traži odgovore nakon uvjerljive pobjede republikanca Donalda Trumpa prije godinu dana, velik dio krivnje usmjeren je prema bivšem predsjedniku Joeu Bidenu jer se nije ranije povukao.

No, postavljena su i pitanja o tome bi li Harris mogla voditi bolju kampanju i jasnije artikulirati poruke o najvažnijem pitanju – gospodarstvu. Na pitanje hoće li upravo ona biti kandidatkinja, Harris je odgovorila: „Moguće“, potvrdivši da razmišlja o novoj utrci za najvišu funkciju.

Harris je rekla da još nije donijela odluku, ali je naglasila da i dalje vidi svoju budućnost u politici.

„Nisam završila“, rekla je bivša potpredsjednica. „Cijeli sam život provela u službi javnosti – to mi je u krvi.“

Osvrnula se i na kladioničarske izglede koji je stavljaju u nepovoljan položaj za osvajanje demokratske nominacije – čak i iza holivudskog glumca Dwaynea „The Rocka“ Johnsona – rekavši da nikada ne obraća pažnju na ankete.

„Da sam slušala ankete, nikada ne bih ušla u svoju prvu izbornu utrku, ni drugu – i sigurno danas ne bih sjedila ovdje.“