VRAĆAJTE SE S GODIŠNJEG Sabor u četvrtak izvanredno zasjeda! Evo što točno traži Milanović

Izvanredna sjednica Sabora zbog opasnog otpada u Gospiću, koju je zatražio predsjednik države Zoran Milanović, zakazana je za 20. i 21. kolovoza. Predsjednik Sabora, Gordan Jandroković, sazvao je zastupnike nakon pisanog zahtjeva predsjednika države. Ovim se prekida dvomjesečna ustavna stanka u radu Sabora, koja je počela 15. srpnja i traje sve do 15. rujna. Zastupnici će izvanredno zasjedati u četvrtak i petak.

Predsjednik Milanović predlaže da se u dnevni red uvede zaključak kojim bi Sabor obvezao Vladu na hitan početak trajne sanacije odlagališta te na stalni nadzor onečišćenja podzemnih voda i okoliša.

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Pokretanje videa... VIDEO Željka Sikić koja živi blizu odlagališta odpada | Video: 24sata/Marko Šeper/Pixsell

Vlada bi o poduzetim mjerama i nalazima trebala izvijestiti Sabor u roku od 15 dana, a potom podnositi izvješća svakih 30 dana. Traži da Vlada u roku od tri dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa te ih izvijesti o stanju i planiranim mjerama te predlaže da se Vladu obveže da odmah, a najkasnije u roku od 15 dana, imenuje glavnog državnog inspektora Državnog inspektorata i da Državni inspektorat odmah započne nadzor svih odlagališta otpada u Hrvatskoj za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan ili nezakonito odložen otpad. O rezultatima nadzora Inspektorat bi Saboru trebao podnijeti izvješće u roku od tri mjeseca.

Ovo je drugi put da Milanović tijekom stanke traži izvanredno zasjedanje Sabora. Prvi put je to napravio 2023. zbog štrajka u pravosuđu i afere "Plin za cent". Za očekivati je da vladajuća većina neće prihvatiti zaključke predsjednika države. Za njihovo izglasavanje potrebno je minimalno 76 zastupničkih glasova, a oporba ih nema. Spomenute 2023. vladajuća većina odbila je Milanovićeve zaključke i izglasala vlastite.

Gospić: U dvorištu silosa i dalje se nalazi odbačeni otpad | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Oporba pozdravlja sazivanje izvanredne sjednice na temu zagađenja u Lici, koju su zazivali, posebno nakon što je sjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša u Gospiću u ponedjeljak prekinuta nakon samo sat vremena jer su je napustili građani i oporba, nezadovoljni što vladajuća većina nije prihvatila da građani prvi postavljaju pitanja.

- Ova ekološka katastrofa nosi izravan potpis Plenkovićevih kadrova i HDZ-ova koruptivnog sustava. Prisilit ćemo premijera Plenkovića da izađe pred saborske zastupnike, prestane se skrivati iza svojih ministara i preuzme punu odgovornost za sustav koji truje građane u Gospiću i diljem Hrvatske - poručili su iz SDP-a.

- Građani Gospića i Like, ali i cijele Hrvatske zaslužuju znati što je s tim otpadom, koji je plan sanacije te koliko je 'mafijaškog otpada' ušlo u Hrvatsku - rekao je Mišel Jakšić (SDP) i dodao: "Građani konačno zaslužuju da dobiju glavnog državnog inspektora koji neće biti korumpiran".

Most apelira na vladajuću većinu i predsjednika Sabora da na sjednici budu prisutni i predstavnici građanskih inicijativa te da se organizira "svojevrsno javno saslušanje". Pozvali su oporbu da potpišu njihov zahtjev za opoziv Vlade, no ostatak oporbe najavio je vlastitu inicijativu.

- Imaju dovoljan broj ruku i potpisa da to upute. Zvali smo ih i na sastanak, odbili su doći - rekao je Nikola Grmoja.

Ponašanje vladajućih na saborskom odboru u Gospiću pokazatelj je koliko je vladajuća kasta odvojena od stvarnosti, rekla je Marija Selak Raspudić (Drito). Izvanrednu saborsku sjednicu, koju je prva zatražila, smatra nužnom, jer je to jedini formalni način institucionalnog pritiska koji može natjerati Vladu da konkretno reagira po pitanju sanacije otpada u Gospiću.

- Očekujem da dobijemo jasne rokove i mogućnost jasne kontrole Vlade p pitanju hitne sanacije otpada u Gospiću, jer su oba izvješća Geotehničkog fakulteta pokazala da se svakim danom nepostupanja dodatno ugrožava zdravlje građana Ličko-senjske županije, a posredno i cijele Hrvatske - rekla je Marija Selak Raspudić.

Očekuje i da građani dobiju mogućnost dijaloga s najvišim institucijama, da se ekocid uvrsti kao najteže kazneno djelo, te podsjeća na to da je to njezin prijedlog star četiri godine.

Očekuje se sanacija ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću | Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

- Da smo to usvojili na vrijeme, osim što bismo bili pioniri u cijeloj Europi po pitanju zaštite okoliša, mogli smo omogućiti zakonski okvir koji bi odvraćao počinitelje i snažnije ih sankcionirao.

Građani od nas ne očekuju zgražanje, nego djelovanje - rekla je Selak Raspudić.

Uz izbor novoga glavnog državnog inspektora treba inzistirati i da se politički ova situacija raspetlja.

- To je odgovornost Vlade. Oporba bi trebala biti jedinstvena u zahtjevu za opozivom Vlade.

Tu se nitko ne treba bojati za svoje ideološke pozicije jer razjedinjenost odgovara Andreju Plenkoviću - navela je Selak Raspudić.

Očekuje i da Josip Šincek progovori o tome tko su veliki dečki, da Darko Milinović, gradonačelnik Gospića, kaže što je naumio reći glavnom državnom odvjetniku Turudiću, ali i da se raspetlja veza između nedavnih požara i ilegalnog odlaganja otpada.

Igor Peternel (DOMiNO) iako je u blizini Zadra na sjednicu saborskog odbora nije išao jer je, kaže, znao da će se sve sveti na cirkus. Pozdravlja izvanredno zasjedanje Sabora.

- Ono što je sigurno jest da je to teroristički akt. Odgovornost Vlade se treba tražiti, ali ne mogu pomisliti da bih zbog toga želio Možemo! na vlasti - rekao je Peternel.

Vjeko Bušić iz građanske inicijative "Gospić je naš dom", s obzirom na dosadašnje iskustvo, ne vidi prostor da bi saborska sjednica mogla biti drugačija od onoga što su gledali na odboru. Od nje ništa ne očekuje. Zanimalo nas je planiraju li dolazak na sjednicu.

- To ćemo tek procijeniti. Ako procijenimo da narativ ide kao u dosadašnjem smjeru, da su bitni politika, skupljanje političkih bodova, prepucavanja, nadmudrivanja u procedurama i poslovnicima, mislim da naše prisustvo nema nekog smisla - rekao je Bušić.

Otkad se doznalo da će biti saborska sjednica Odbora za zaštitu okoliša u Gospiću, navodi, pozivao je da se na njoj raspravlja isključivo stručno i da cilj bude iznalaženje što skorijeg rješenja koje će ukloniti otpad kao izvor onečišćenja.

- To što nismo mogli sudjelovati u raspravi bilo nam je potpuno neprihvatljivo, sve je izgledalo kao unaprijed osmišljeni scenarij na kojemu će se samo izvlačiti politički poeni, a ne zaštititi građane i pružiti im sve informacije. Građani s pravom mogu biti razočarani - rekao je Bušić.

Stava je da bi bilo poželjno da se svi akteri u budućnosti, koji će sudjelovati u raspravama ili u poslovima sankcije, vode isključivo jednim motivom, a to je da se otpad što prije ukloni na stručan način i da se raspravlja isključivo u cilju zaštite okoliša i zdravlja građana.

Građanska inicijativa 'Gospić je naš dom' najavila je prosvjed u Zagrebu u subotu 5. rujna zbog ekološke bombe u Lici. Pod geslom 'HODAJ ZA LIKU, HODAJ ZA HRVATSKU' poručuju: Narod uz narod! Ljudi za ljude!

Nastavljaju s pravnim radnjama prema institucijama Europske unije. Podnijeli su predstavku Europskom parlamentu, a podnijet će i prijavu Europskoj komisiji.

Rezultati izvanrednog uzorkovanja vode na području Ličko-senjske županije pokazuju da nisu utvrđene koncentracije PFAS spojeva, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ). U četvrtak, 13. kolovoza uzeta su 22 uzorka vode za ljudsku potrošnju na slavinama u objektima i jedan uzorak iz vodospreme na otoku Rabu.

- U svim uzorcima koncentracije analiziranih PFAS spojeva nisu utvrđene, odnosno bile su ispod granice kvantifikacije, 0,0015 μg/L po pojedinom spoju - navode.

Analiza je pokazala da je je jedan od uzoraka uzet na slavini u privatnom objektu ocijenjen kao nesukladan, i to zbog povišenih koncentracija olova.

Gospić: U dvorištu silosa i dalje se nalazi odbačeni otpad | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Više od 1300 kamiona nije prošlo preko hrvatske granice neopaženo, već po pravnom režimu koji je uvela EU kako bi olakšala prijevoz "zelenog otpada" i omogućila promet otpada kao sirovine. Točnije, iskorištavanjem tog slobodnijeg režima. Dio tih kamiona stigao je iz Slovenije u Hrvatsku, a sadržaj, opasni otpad, završio je u tlu u Gospiću, Varaždinu, Benkovcu i Sinju. Istražitelji su detektirali da je od svibnja 2022. do travnja 2024. iz Slovenije u Gospić stiglo 1480 tona otpada u 54 pošiljke. Pitali smo slovenski državni inspektorat imaju li u evidenciji zavedene potrebne suglasnosti te da su tvrtke koje su ga zbrinule Tipos Resurs, Plastruktor ili Izoxeco koji je bio u suvlasništvu Franciske Dodić i Monike Šincek.

- Suglasnosti na temelju kojih su u razdoblju od 2020. do 2024. obavljane pošiljke otpada iz Slovenije u Hrvatsku nisu bile izdane za slanje tog otpada hrvatskim tvrtkama ili postrojenjima za gospodarenje otpadom koje ste naveli. Za slanje otpada izdano je više suglasnosti (12) na temelju kojih je u razdoblju od 2020. do 2024. otpad prekogranično otpreman. Otpad poslan na temelju važećih suglasnosti obiju predmetnih država, Republike Slovenije i Republike Hrvatske, obrađen je u postrojenjima u skladu s važećim suglasnostima - odgovorili su.

Dakle, suglasnosti postoje, ali nijedna za firmu vezanu sa Šincekima i Dodićkom. Međutim, slovenski inspektorat kaže da postoji mogućnost da je ovaj otpad putovao označen kao "zeleni otpad". To znači da je namjerno pogrešno označen kako bi ga nesmetano prevezli preko granice.