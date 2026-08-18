Slovenija tvrdi da Šincekima nisu dali suglasnost za otpad. Pa otkud je onda 1480 tona?!

Preko 1.300 kamiona nije prošlo preko hrvatske granice neopaženo, već po pravnom režimu kojeg je uvela EU kako bi olakšala prijevoz 'zelenog otpada' i omogućila promet otpada kao sirovine. Točnije, iskorištavanjem tog slobodnijeg režima. Dio tih kamiona stigao je iz Slovenije u Hrvatsku, a sadržaj, opasni otpad, završio je u tlu u Gospiću, Varaždinu, Benkovcu i Sinju. Toliko za sad javnost zna.

Iz vještačenja koje je objavio Uskok te nalaza u natječajnoj dokumentaciji za sanaciju u Gospiću vidi se da je otpad naveden pod tri šifre. Usporedili smo ih sa šiframa na dozvoli za Tipos Resurs koju je potpisao uhićeni županijski službenik Jerko Kostelac. Tipos je prema dozvoli mogao godišnje obrađivati ukupno 24.850 tona otpada. Daleko najveći kapacitet odnosio se na ključni broj 19 12 04 - plastika i guma, čak 23.450 tona godišnje. No prema vještačenju i natječajnoj dokumentaciji, tu je i otpad pod šifrom 19 12 12 što je ostali otpad nastao mehaničkom obradom otpada. Za to nisu imali dozvolu u Gospiću, ali je svejedno tamo. I ta šifra puno govori. Kad taj otpad prijeđe granicu, u teoriji, dvije države između kojih putuje bi trebale izdati suglasnosti.

Otkud 1.480 tona otpada?

Istražitelji su detektirali da je od svibnja 2022. do travnja 2024. iz Slovenije u Gospić stiglo 1.480 tona otpada u 54 pošiljke. Pitali smo slovenski državni inspektorat imaju li u evidenciji zavedene potrebne suglasnosti te da su tvrtke koje su ga zbrinule Tipos Resurs, Plastruktor ili Izoxeco koji je bio u suvlasništvu Franciske Dodić i Monike Šincek.

- Suglasnosti na temelju kojih su u razdoblju od 2020. do 2024. obavljane pošiljke otpada ključnih brojeva 19 12 04 i 19 12 12 iz Slovenije u Hrvatsku nisu bile izdane za slanje tog otpada hrvatskim tvrtkama ili postrojenjima za gospodarenje otpadom koje ste naveli. Za slanje otpada ključnog broja 19 12 12 izdano je više suglasnosti (12) na temelju kojih je u razdoblju od 2020. do 2024. otpad prekogranično otpreman. Jedna suglasnost izdana je za slanje otpada ključnog broja 19 12 04 u 2024. godini. Otpad poslan na temelju važećih suglasnosti obiju predmetnih država, Republike Slovenije i Republike Hrvatske, obrađen je u postrojenjima u skladu s važećim suglasnostima - odgovorili su.

Nisu imali suglasnosti

Dakle, suglasnosti postoje, ali nijedna za firmu vezanu sa Šincekima i Dodićkom. Međutim, slovenski inspektorat kaže da postoji mogućnost da je ovaj otpad putovao označen kao 'zeleni otpad'. A to znači da je namjerno krivo označen kako bi ga nesmetano prevezli preko granice. Jer zbrinjavanje opasnog otpada je skupo kad se radi po pravilima, a kad ga se samo baci ili zakopa, razlika u trošku za tvrtku koja zbrinjava otpad, koja se navodno trpala u džepove, je pozamašna. 'Zeleni otpad' je otpad koji ne zahtjeva suglasnost već se izrađuje prateći dokument za prekogranični prijevoz određenog neopasnog otpada namijenjenog oporabi. To bi značilo da kad kamion s takvim otpadom kreće iz Slovenije za Hrvatsku, prati ga dokumentacija koju prije kretanja potpisuje organizator prijevoza, a na odredištu primatelj otpada. Svu tu dokumentaciju čuvaju uključene tvrtke, a u slučaju Šinceka, dokumentacija je u Uskoku.

Diskrepancija u evidencijama

Našli smo još jednu važnu stvar. Kad usporedimo odgovor iz Slovenije i hrvatske evidencije, ne poklapaju se skroz. U službenom hrvatskom izvješću o prekograničnom prometu otpada za 2022. Tipos Resurs pojavljuje se kao primatelj oko 24 tone otpada 19 12 04 iz Slovenije, ali na lokaciji u Varaždinu za što su imali važeću dozvolu. A Slovenci u odgovoru za 24sata tvrde da njihovoj tvrtki u tom periodu nisu dali suglasnost. Jedino kako je to moguće jest da je otpad iz Slovenije izašao kao 'zeleni otpad', no nejasno je kako je u Hrvatskoj osvanuo pod drugom klasifikacijom bez da to nadležne službe primijete.