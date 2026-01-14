Vraćaju se minusi za vikend!

Četvrtak neće biti sasvim stabilan, a vrijeme će se poprilično razlikovati po regijama. Dok će dijelovi unutrašnjosti imati sunčana razdoblja, na Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj očekuje se više oblaka, a mjestimice i slaba kiša.

Na Jadranu i uz obalu bit će promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno. Kiša je najizglednija u Gorskoj Hrvatskoj, dok će drugdje u unutrašnjosti prevladavati djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu naoblaku. U jutarnjim satima, ali i ponovno navečer, lokalno je moguća magla, osobito u kopnenim krajevima.

Foto: DHMZ

Puhat će slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar, u gorju uz jake udare, dok će na Jadranu prevladavati istočni vjetar i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se od -1 do 4 °C, a na Jadranu između 7 i 11 °C. Dnevne temperature uglavnom će biti od 7 do 13 °C, dok će na obali i otocima dosezati između 11 i 15 °C.

Detaljna prognoza po regijama

Prema prognozi DHMZ-a, koju je za HRT iznijela meteorologinja Dunja Plačko-Vršnak, u Slavoniji, Baranji i Srijemu četvrtak će biti djelomice sunčan uz promjenjivu naoblaku i većinom slab južni vjetar. Ujutro je lokalno moguća magla, a temperature će se kretati od 0 do 4 °C, dok će dnevne biti između 8 i 12 °C.

U središnjoj Hrvatskoj jutro će biti nešto hladnije, s temperaturama od -2 do 1 °C. Mjestimice se također može pojaviti magla. Tijekom dana bit će promjenjivo uz sunčana razdoblja, a najviša temperatura bit će između 9 i 12 °C.

Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj prevladavat će umjereno do pretežno oblačno vrijeme, mjestimice uz slabu kišu. Puhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju i jak. Jutarnje temperature na Jadranu bit će od 7 do 10 °C, a u gorju između 4 i 8 °C.

Dalmaciju očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz mogućnost slabe kiše, ponajprije na srednjem Jadranu. Puhat će umjereno do pojačano jugo, a more će biti malo do umjereno valovito. Temperature će se kretati od 8 do 12 °C ujutro te od 10 do 15 °C tijekom dana.

Na jugu Hrvatske bit će promjenjivo uz sunčana razdoblja. Puhat će slab do umjeren istočni vjetar i jugo, a uz obalu mjestimice i bura.

Foto: DHMZ

Vikend donosi zahlađenje

Prema izgledima vremena, do kraja tjedna na kopnu će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u petak rijetko uz malo kiše, ponajprije u gorju. Ujutro će ponegdje biti magle, a za vikend stiže osjetno hladnije vrijeme.

Na Jadranu će biti promjenjivo sa sunčanim razdobljima, češćima u Dalmaciji. Povremena kiša moguća je uglavnom na sjevernom dijelu u petak. Puhat će umjereno jugo, dok će u subotu na sjevernom Jadranu zapuhati bura, koja će se u nedjelju proširiti i na sjever Dalmacije, a podno Velebita bit će i jaka.

Temperature na kopnu bit će u padu, dok će se na Jadranu zadržati bez veće promjene.