Vraćanje vojnog roka: 'Izvedivo je, a ovo su najvažniji faktori...'

Ministar obrane Ivan Anušić objavio je kako se radi na tri scenarija dužine vojnog roka, a više informacija bi trebalo biti poznato idućeg tjedna. Smatra kako su tri mjeseca dovoljna da se usvoje temeljne vojne vještine, uz poboljšanje fizičke kondicije.

- Za tri mjeseca možete postati od nekoga tko ne može pretrčati 50 metara, da možete odraditi jedan ozbiljan marš od 30 kilometara s opremom, možete odraditi jedno trčanje od 3.200 metara što je nekakva razina koju bi svi trebali moći napraviti - rekao je.

Razgovarali smo s jednim generalom koji vjeruje kako su tri mjeseca dovoljna za temeljnu obuku. Naravno, riječ je o običnim vojnicima, a ne o časnicima i naprednoj obuci. General ističe kako je globalna situacija trenutno ozbiljna te je potrebno razraditi pravi model, a najvažniji faktori su financije, infrastruktura te ljudstvo koje će obuku provoditi.

Igor Tabak, vojni analitičar portala Obris.org, kaže kako je iz ministrovih najava razvidno da MORH i Glavni stožer ozbiljno rade na formuliranju opcija koje će biti uskoro prezentirane javnosti.

- Iz tih dokumenata trebalo bi postati službeno jasno o kojem periodu se radi, o kakvom konceptu služenja obveznog vojnog roka te koliko bi to koštalo. To je bitna razlika svih dosadašnjih najava uvođenja obveznog vojnog roka bez čvrstih činjenica koje ćemo sada, kako se čini, konačno dobiti na stol - kaže Tabak i dodaje da ovo nije odluka samo ministra obrane.

- To nije vjerojatno ni odluka same Vlade, s obzirom na to da za suštinsku promjenu, kakva bi bila uvođenje obveznog vojnog roka, vjerojatno treba i suglasnost vrhovnog zapovjednika, a onda i odluka Sabora - smatra analitičar. Zanimalo nas je raspolažemo li uopće s dovoljno vojarni i ostale infrastrukture za smještaj i obuku budućih ročnika.

- Koliko znam, dobar dio je izdvojen kao neperspektivne nekretnine te su dane u druge namjene. I to se treba konceptualno prikazati u tom dokumentu. Moramo znati gdje smjestiti ljude, tko će raditi na obuci, koliko je sredstava potrebno i koliki su prateći troškovi. U međuvremenu, Hrvatska vojska je promijenila borbene odore, tip naoružanja... Ima dosta promjena koje bi se morale reflektirati na ročnike - kaže Tabak. Pitamo ga je li vraćanje vojnog roka u najavljenim okvirima izvedivo.

- Naravno da je izvedivo, samo treba odvojiti novac, donijeti političku odluku i formalno je provesti uz odgovarajuću proceduru. Naravno, pri svemu ne treba zaboraviti da vraćanje obveznog vojnog roka vraća i pitanje prigovora savjesti te civilno služenje. I to je sustav koji traži odgovarajuće financiranje i poželjno je da bude manje kaotičan nego početkom dvijetisućitih - zaključuje Igor Tabak.