'Vraćene su mi ukradene tegle s groba mog sina! Zahvalna sam svima koji su mi pomogli'

Bila je policija, vraćene su mi tegle, sve osim one visoke iz zadnje krađe. Ime okrivljene mi nisu dali, a obzirom da ide kaznena prijava Državnom odvjetništvu i tek Državno odvjetništvo mi može dati podatke o okrivljenoj - tako su barem rekli. Tu zadnju visoku navodno da nije ona ukrala, tako im je rekla, a ove druge su vraćene sa zemljom, bez cvijeća. Zahvalna sam svima koji su mi pomogli da se otkrije lopov. Malo mi je lakše, ali me i dalje strah da se to opet ne ponovi. Iako nekako vjerujem , da sad možemo mirno obilaziti Petrov grob i donositi mu ono što smo s ljubavlju kupili za njega - rekla je za 24sata Mihaela Dragun iz Domašinca.

S groba njenog sina Petra (12) na groblju u Domašincu od 25. srpnja 2023. do unazad tjedan dana dogodile su se tri krađe skupih tegli s cvijećem.

Međimurska policija objavila je u srijedu kako su utvrdili da je žena (64) s područja općine Donji Kraljevec krala po groblju u Domašincu.

Policija sumnja da je ona od kraja srpnja do početka rujna ove godine na mjesnom groblju u Domašincu s groba u vlasništvu 37-godišnjakinje, u tri navrata ukrala više tegli s cvijećem i ukrasnim borićima.

Petar umro u siječnju 2019.

Podsjetimo, očajna majka je za 24sata ranije ispričala koliko joj dodatno teško pada što su krali s groba njenog sina.

- Toliko smo jadni i sa strepnjom idemo na groblje svaki put. Otkako je Petar umro, a prošle su pune četiri godine, imala sam te skupe tegle na grobu, kao i figure anđela, i općenito nitko ništa nije dirao. No kad sam 25. srpnja došla mom Petru na grob, primijetila sam da nedostaju tri tegle. Dosta su vrijedne i odmah sam kontaktirala policiju - ispričala je za 24sata Petrova majka Mihaela Dragun.

Podsjetimo, Petar je preminuo u siječnju 2019. u KBC-u Zagreb. Bolovao je od aplastične anemije. Prije Rebra se liječio u Klaićevoj te je majka rekla da je napustio Klaićevu dobrog općeg stanja. Nakon njegove smrti majka je objavila potresnu ispovijest o tome kako su ga loše tretirali na Rebru te se pita zašto ih nisu uputili na liječenje van.