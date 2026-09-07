Vratila se struja na istoku Zagreba! HEP otkrio uzrok

HEP je za 24sata potvrdio kako se popravio kvar na mreži te se svim građanima vratila struja u 21 sat. Podsjetimo, struja je nestala na istoku grada oko 19 sati.

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Pokretanje videa... VIDEO Nestala struja u dijelovima Zagreba! HEP: Kvar je na trafostanici | Video: Čitatelj 24sata

- Nema nikakve obavijesti, nikakvih informacija. Zvali smo ih, ali je linija zauzeta! Cijeli Dubec nema struje - rekao je naš čitatelj koji nam je poslao snimku. Čitatelji javljaju da su bez struje i Maksimir, Dubrava, Dubec. Struja je nestala oko 19:15 sati.

-Prošli smo cijelim Sesvetama i sve je bilo u mraku. Auti su u kolonama, ljudi su izašli na ulice. Kod nas u Donjoj Dubravi sad ima struje, no sjeverno od Avenije Dubrava u Poljanicama je i dalje tama - kaže nam čitateljica 24sata.

Tramvajske linije 4, 11 i 12, od 19.02 sati, prometovale su preusmjereno na Mihaljevac. Istovremeno, linije 1, 5, 7, 9, 13 i 17 prometovale su skraćeno do Trga žrtava fašizma. U tijeku je normalizacija prometa.

Pokretanje videa... VIDEO Nestala struja u dijelovima Zagreba | Video: Čitatelj 24sata

- Nažalost znamo da nema struje na istoku grada. Dogodila se obustava mreže zbog kvara na trafostanici u Dubcu. Kolege su na terenu i rade na problemu. Nadamo se da će se brzo svima vratiti struja - kazali su nam iz HEP-a.