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POTVRDIO HEP

Vratila se struja na istoku Zagreba! HEP otkrio uzrok

Piše Veronika Miloševski,
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Vratila se struja na istoku Zagreba! HEP otkrio uzrok
Foto: Čitatelj 24sata
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Podsjetimo, struja je nestala na istoku grada oko 19 sati zbog kvara na trafostanici u Dubcu..

HEP je za 24sata potvrdio kako se popravio kvar na mreži te se svim građanima vratila struja u 21 sat. Podsjetimo, struja je nestala na istoku grada oko 19 sati.

POGLEDAJTE VIDEO:

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Nestala struja u dijelovima Zagreba! HEP: Kvar je na trafostanici VIDEO
Nestala struja u dijelovima Zagreba! HEP: Kvar je na trafostanici | Video: Čitatelj 24sata

- Nema nikakve obavijesti, nikakvih informacija. Zvali smo ih, ali je linija zauzeta! Cijeli Dubec nema struje - rekao je naš čitatelj koji nam je poslao snimku. Čitatelji javljaju da su bez struje i Maksimir, Dubrava, Dubec. Struja je nestala oko 19:15 sati.

-Prošli smo cijelim Sesvetama i sve je bilo u mraku. Auti su u kolonama, ljudi su izašli na ulice. Kod nas u Donjoj Dubravi sad ima struje, no sjeverno od Avenije Dubrava u Poljanicama je i dalje tama - kaže nam čitateljica 24sata.

NESTANAK STRUJE VIDEO Pogledajte kako je izgledao istok grada u mraku
VIDEO Pogledajte kako je izgledao istok grada u mraku

Tramvajske linije 4, 11 i 12, od 19.02 sati, prometovale su preusmjereno na Mihaljevac. Istovremeno, linije 1, 5, 7, 9, 13 i 17 prometovale su skraćeno do Trga žrtava fašizma. U tijeku je normalizacija prometa.

Pokretanje videa...

Nestala struja u dijelovima Zagreba VIDEO
Nestala struja u dijelovima Zagreba | Video: Čitatelj 24sata

- Nažalost znamo da nema struje na istoku grada. Dogodila se obustava mreže zbog kvara na trafostanici u Dubcu. Kolege su na terenu i rade na problemu. Nadamo se da će se brzo svima vratiti struja - kazali su nam iz HEP-a.

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