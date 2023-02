'Vrh korupcijske hobotnice ne ide do premijerovih vrata nego je već ušao u njegov boravak'

Zvao me hefe i kaže ni slučajno, on nigdje, to je rečenica koji je donedavni specijalni savjetnik AP-a Josip Jelić uputio direktoru Hrvatskih šuma Kruni Jakupčiću, koji ovih dana puni medijske stupce. Prepiske objavljene u jednom tjedniku otkrivaju kako se Jelić kao osoba od Plenkovićeva povjerenja uplitao u javne nabave, uhljebljivanja, kreiranje izbornih lista, čak i u prekrajanje ovlasti ministarstava. Slavili su zbrinjavanje vjerojatno šest HDZ-ovih kadrova, ja im poručujem bravo, majstori, red je da i najgluplje dijete od tetke dobije posao ako ima iskaznicu HDZ-a. Sramota, komentirao je za saborskom govornicom Socijaldemokrat Davor Bernardić objavljeni novi niz kompromitirajućih poruka suradnika premijera Andreja Plenkovića.

Jasno je da je vrh korupcijske hobotnice, naglasio je, ne ide do premijerovih vrata već je ušao u njegov dnevni boravak.

- No, u Hrvatskoj, nažalost, to nije ništa novo, sjetimo se samo prošle Vlade iz koje je zbog sumnje na korupciju moralo otići 14 ministara. HDZ je unatoč tome na izborima pobijedimo jer se narod, izgleda, navikao i otupio na korupciju - istaknuo je dodavši kako na stranačka zapošljavanja nisu imune ni druge stranke.

- Primjerice, stranka Možemo u Gradu Zagrebu gdje se navodno na neovisnim natječajima biraju kakti najsposobniji kadrovi bliski Možemo ili SDP-u. Baš pratim natječaj za stručnu službu gradske uprave gdje od same objave znam da će biti odabran kandidat Ž.M., a ne K.P. Način provedbe natječaja u Zagrebu dobio je jednu novu dozu sektaške paranoje koje se ne bi posramio ni Ilija Čvorović u Balkanskom špijunu pa se sada uz šifru i inicijale skrivaju podaci o kandidatima - kazao je naglasivši kako smo jučer svjedočili novom obliku političkog utjecaja na institucije.

- Ustavni sud se baš nakon 13 godina nečinjenja odlučio u poznatom kumskom trojstvu Šeparović-Bačić-Šeks donijeti odluku u duplom pasu s AP-om o prekrajanju izbornih jedinica, ne bi li se valjda po onoj dobroj američkoj omogućio gerrymandering - istaknuo je Bernardić.

Izrazio je u svom govoru i sućut narodu Turske nakon razornih potresa, ali i obitelji legendarnog trenera Miroslava Ćire Blaževića.

- Ćiro, hvala ti na svemu što si napravio za hrvatski nogomet i našu zemlju. Legenda tvoja živjet će vječno - poručio je.

Najčitaniji članci