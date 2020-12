Od kraja 2015. do početka 2017. godine, prosvjetnim djelatnicima isplaćeno je 14 plaća po umanjenim osnovicama, iako su im trebale biti uvećane zbog rasta BDP-a i prethodnih sporazuma.

Zbog toga su prosvjetni sindikati za osnovne i srednje škole ove godine podnijeli nekoliko tisuća tužbi protiv države za nadoknadu. Radi se o iznosima od 5500 do 9000 kuna, u prosjeku 7500 kuna po sporu plus sudski troškovi.

Radni sporovi se vode na Županijskim sudovima koji su dosad donijeli desetke pravomoćnih presuda u korist prosvjetara, na što tuženik Republika Hrvatska Vrhovnom sudu podnosi prijedloge za reviziju kako bi osporili presude. Zanimljivo je kako je Vrhovni sud dosad u dva identična slučaja i presude donio potpuno kontradiktorne odluke.

Prema prvoj, odobren je zahtjev za reviziju, a Vrhovni sud pozvao se na "neujednačenost sudske prakse", što bi značilo da svaki Županijski sud ima različite kriterije za odluku. Po drugoj, zahtjev za reviziju je odbijen, a sada je odbijena revizija i prema tome prvom odbačenom zahtjevu, tumači nam prava tajnica Sindikata hrvatskih učitelja Ana Tuškan.

- Ovo je zaista značajna odluka, iako je baš interesantno kako sam Vrhovni sud donosi različite odluke za potpuno iste presude. Ne radi se tu o velikim iznosima, ali važno je da su Županijski sudovi u svim dosad dosuđenim slučajevima donijeli presudu u korist nastavnika. Pripremaju se i nove tužbe - kaže Ana Tuškan.

Potvrđuje to i Željko Stipić, predsjednik sindikata Preporod, čiji su članovi dosad predali već oko 400 tužbi, i sve više ih dobiva pravomoćnu presudu. Svaka od tih tužbi, kaže, sadrži najmanje 20 fascikala, a ukupno se radi o pola tone papirologije. Da je država pristala na nagodbe, ne bi sada došlo do ovog zatrpavanja sudova, ističe on.

- Naše tužbe obrađuje i sudovima šalje osam odvjetničkih ureda. Ovo je značajna odluka, jer vraća povjerenje u pravosuđe, no treba i dalje biti oprezan. Svi se čudimo odluci Vrhovnog suda, a trebalo bi biti čudno to što sve uopće dolazi do Vrhovnog suda - upozorava Stipić.

Kako je rekao, tužbe je podnijelo tek oko trećine članova njegovog sindikata, no sad ih se javlja sve više, pa su nove stotine tužbe već na putu prema sudovima. S obzirom na pravnu utemeljenost tužbi, kažu sindikalci, država, koja nije htjela pristati na nagodbu, mogla bi ostati bez stotinjak milijuna kuna na ovim odštetama.