Vrhovni sud smanjio kaznu katalonskom čelniku Carlesu Puigdemontu s 15 na 4 godine

Španjolski Vrhovni sud smanjio je moguću kaznu zatvora katalonskom separatističkom čelniku Carlesu Puidgemenotu s maksimalnih 15 godina zatvora na najviše četiri.

No Puigdemont vjerojatno neće odslužiti niti dan zatvora jer živi u egzilu u Belgiji i ne kani se vratiti kući.

Vrhovni sud u četvrtak odbacio je optužbu protiv njega za pobunu u vezi s pokušajem secesije Katalonije 2017. godine.

To je učinjeno nakon što je kazneno djelo, koje je po zakonu pratila kazna zatvora od 15 godina, ukinuto kako bi se smirila situacija u Kataloniji.

Puigdemont, tada predsjednik regionalne vlade, održao je 2017. referendum o neovisnosti koji je Vrhovni sud proglasilo ilegalnim nakon čega su uslijedili nasilni sukobi glasača i policije.

Pošto je Katalonija nakratko proglasila neovisnost, regija je privremeno stavljena pod upravu Madrida, a Puigdemont je pobjegao u inozemstvo. Drugi čelnici osuđeni su na do 13 godina zatvora, među ostalim zbog pobune, no u međuvremenu su dobili oprost.

Puigdemont je uhićen na proputovanju kroz Njemačku, no Španjolska nije uspjela dobiti njegovo izručenje 2018. jer pobuna nije kažnjiva u Njemačkoj.

Vrhovni sud podržao je u četvrtak europski uhidbeni nalog za Puigdemontom koji je optužen za pronevjeru novca i neposluh. No on ima imunitet kao član Europskog parlamenta u koji je izabran 2019. godine. Parlament mu je ukinuo imunitet, no sud mu ga je privremeno vratio.

