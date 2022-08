Vrhunac toplinskog vala, evo u kojim će gradovima u subotu biti najgore. Prijeti i nevrijeme

DHMZ najavljuje da će u subotu biti pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana u sjeverozapadnim i gorskim krajevima te na sjevernom Jadranu oblačnije, a uz umjeren i jak razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi i grmljavina, ponegdje i izraženiji.

Zapuhat će umjeren, mjestimice i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na sjevernom Jadrana umjerena, prema večeri i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima.

Na srednjem i južnom Jadranu ujutro slaba bura, danju slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Bura će se navečer i u noći proširiti na cijeli Jadran. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu između 22 i 27, a najviša dnevna uglavnom od 31 do 36 °C.

Izdali su i žuti meteoalarm za kontinentalni dio zemlje dok su za Istru i Primorje te za Dalmaciju izdali narančasti meteoalarm.

U Osijeku i okolici su moguće temperature iznad 35 stupnjeva Celzija. Zagreb i okolicu može pogoditi jao grmljavinsko nevrijeme, a isto upozorenje vrijedi i za Karlovac i okolicu te Gospić i okolicu. Kninska regija u subotu bi mogla također zabilježiti vrlo visoke temperature odnosno više od 35 stupnjeva. U Rijeci i okolici treba biti na oprezu zbog visokih temperatura, grmljavinskog nevremena te jakih udara bure.

Split i okolica i Dubrovnik i okolica također će bilježiti temperature oko 35 stupnjeva Celzija. U Istri je moguć jak vjetar kao i na Kvarneru. U Velebitskom kanalu se u subotu navečer očekuju udari bure i do 100 km/h.

Jak vjetar će puhati i u Dalmaciji.

