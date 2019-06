Vrijedan 1,2 mil. kuna: Pušten u promet most preko Korane

Slažem se da projekt nije veliki, ali nije sve ni u milijardama. Nekada su i manji projekti bitniji, nekada su i mali pojekti veliki projekti. Hrvatske ceste su preuzele tu investiciju i u suradnji s ŽUC-om Karlovačke županije smo zajedničkim snagama uspjeli to odraditi.- komentirao je Oleg Butković, ministar pomorstva, prometa i infrastrukture novinarima u ponedjeljak na svečanom otvaranju novoizgrađenog armirano betonskog mosta preko rijeke Korane u Veljunu kod Slunja i novoizgrađene pristupne.

Naime, stari drveni most je prije pet godina odnijela poplava, a novi je izgrađen odlukom Vlade. Vrijednost izvedenih radova na izgradnji mosta iznosi 5 milijuna kuna plus PDV, izvođači radova su Geotehnika Selce i Ceste Karlovac, za naručitelja Hrvatske ceste. Uređenje pristupne ceste od D-1 u Veljunu do mosta izveli su Županijska uprava ceste Karlovac, kao naručitelj i Ceste Karlovac, kao izvođač radova. Ukupna vrijednost ovih radova bila je preko 1,2 milijuna kuna. Upitan da komentira kako mu se sviđa ovaj most s obzirom da je stari odnijela Korana, rekao je.

- Ovoga neće sigurno odnijeti, on je projektiran tako da se to ne dogodi. Radovi su dobro izvršeni, postojao je nadzor i investitor koji su to kontrolirali i vjerujem da će biti sada sve O.K.-ej na dobrobit ovih ljudi i svih onih kojima je taj most bio potreban. - rekao je Butković, dodajući da što se tiče prometne infrastrukture na Karlovačkom području postoji čitav niz projekata na kojima rade, od obilaznice Karlovca i problema koji postoje na Državnoj cesti D1 kojeg vode Hrvatske ceste kao i druge projekte o poboljšanjima državnih cesta, dok s Županijskim cestama imaju kontinuiranu suradnju s financijskom potporom koju daju treću godinu za redom, te da prate da ravnomjeran razvoj u svim županijama što se tiče prometne infrastrukture.

- Svaki most nije samo fizičko premošćivanja vode ili ponora, svaki most je i način kako se ljudi povezuju. Dolazeći ovdje nekoliko puta, vidio sam kako se ljudi s ove strane i one strane rijeke neovisno o nacionalnosti okupljaju da bi dobili ono što im treba. Da ne bi išli 40 kilometra uokolo preko Slunja i da bi imali ono što im život znači bez obzira da li su mljekari, stočari, poljoprivrednici. I ministarstvu, Vladi u cjelini, Županiji, ŽUC, želimo zahvaliti što su se svi angažirali da se ne otegne više nego što je potrebno za izgradnja ovoga mosta. Danas se raspravlja o tome tko je sagradio koji most, neki kažu da su sagradili mnogo mostova, evo mi se možemo pohvaliti da smo sagradili jedan mali most nas trojica ovdje prisutnih, ministar gradi mnogo veće, župan sigurno, a ja se priključujem klubu onih koji ne grade samo pseće kućice nego i mostove - rekao je Milorad Pupovac, saborski zastupnik.

Generalni direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić je naglasio da je most izgrađen temeljem odluke Vlade o programu obnove područja koja su stradala u elementarnoj nepogodi poplave te da mohu svi biti zadovoljni rezultatom, novim mostom. Istaknuo je da su za potrebe izgradnje pristupne ceste radili određeni zahvat, desnog skretača na državnoj cesti te time povećali sigurnost prometa na njoj s obzorom da se skretanje nalazi na zavoju i bio je nepregledan izlazak na cestu.

Foto:

- Osim ovog mosta saniramo još dva mosta koja nisu u našoj nadležnosti, a to su mostovi u Ninu, također temeljem odluke Vlade. Što se tiče ulaganja u Karlovačku županiju s zadovoljstvom mogu istaknuti da ćemo vrlo brzo do 15. srpnja raspisati nadmetanje za još jedan most, to je most Gornje Pokuplje koji je vrlo bitan most s obzirom da je postojeći u lošem stanju, također ćemo raspisati i nadmetanje za Vukmanićki Cerovac – Mostanje onako kako smo i obećali ljudima s Turnja, do 15. srpnja natječaj će biti raspisan. - rekao je Škorić.

Župan Damir Jelić je zaključio da vjeruju da ova infrastruktura vraća i oplemenjuje život u ovom predivnom prostoru jer se uz rijeku Koranu već nazire novi kamp.

Ministar Butković je most svečano otvorio rezanjem vrpce zajedno sa slunjskim gradonačelnikom Jurom Katićem, karlovačkim županom Damirom Jelićem, saborskim zastupnikom Miloradom Pupovcem, te generalnim direktorom Hrvatskih cesta Josipom Škorićem uz prisustvo suradnika, saborskih zastupnika, predstavnika Konzulata Republike Srbije u Rijeci, predstavnika Hrvatskih cesta, Županijske uprave za ceste Karlovac, čelnih ljudi Grada Slunja i Općine Krnjak, te mještana Veljuna.

Tema: Hrvatska