Vrijeme i u subotu nestabilno po Hrvatskoj: Izdana upozorenja, moguće su grmljavinske oluje...

Kišoviti i olujni petak je iza nas. Okrećemo se vikendu, a prema prvim prognozama niti u subotu se vrijeme neće smiriti.

U većini krajeva bit će djelomice sunčano te i dalje nestabilno. Pljuskovi praćeni grmljavinom izgledni su već u noći i ujutro, a osobito poslijepodne i navečer mogu biti izraženi, priopćio je DHMZ.

Moguće je pritom i grmljavinsko nevrijeme uz jak i olujan vjetar, ponegdje i tuču.

U Dalmaciji sunčanije te uglavnom suho, a na sjevernom dijelu još u noći i ujutro može biti jačih pljuskova. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni.

Jadranu jugo i jugozapadni, na sjeveru i bura. Najniža temperatura od 16 do 20, na Jadranu od 21 do 27 °C. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, na Jadranu većinom od 29 do 35 °C.

DHMZ je izdao žuti alarm za Jadran te Istru i Kvarner, a za Slavoniju i zagrebačku regiju narančasti.

Prognozu za sutra objavila je za HTV Dunja Plačko-Vršnak.

- U noći i rano ujutro na istoku Hrvatske mjestimice izraženiji pljuskovi, grmljavine te jak, na udare olujan vjetar. Zatim smirivanje vremena uz sunčana razdoblja, a prema večeri ponovno raste vjerojatnost za lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura oko 18 °C, najviša dnevna od 28 do 30 °C - kazala je.

- U središnjoj Hrvatskoj promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimična kiša, ponegdje i u obliku izraženijih pljuskova u noći i ujutro te ponovno poslijepodne i navečer. Vjetar sjeverni, prolazno jak. Manje toplo nego proteklih dana uz temperaturu između 26 i 28 °C - dodala je.

- Promjenjivo oblačno bit će i u gorskim krajevima te na sjevernom Jadranu. Pljuskovi praćeni grmljavinom mjestimice u noći i ujutro, ponegdje i izraženiji, a vjerojatnost za njih postoji i poslijepodne i navečer. Vjetar umjeren, uz nestabilnosti jak, na Jadranu ujutro bura, danju jugozapadnjak i jugo. Najviša dnevna temperatura u gorju oko 25 °C, na Jadranu oko 30 °C.

- Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Na sjevernom dijelu u noći i ujutro još može biti ponekog lokalnog pljuska. I dalje će biti vruće, ujutro uz obalu i na otocima i vrlo toplo pa će barem malo osvježenje pružati more čija je temperatura između 26 i 28 °C.

- Na jugu Hrvatske i dalje bez promjene - pretežno sunčano i vruće. Ujutro uz obalu slaba bura, danju jugo, ponegdje i jugozapadnjak. Noć i jutro topli i vrlo topli, a najviša temperatura zraka između 33 i 35 °C."