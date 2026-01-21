Obavijesti

News

Komentari 4
KOMENTIRA: BORIS RAŠETA PLUS+

Vrijeme je da Europa dalje nastavi kao samostalni entitet

Piše Boris Rašeta,
Čitanje članka: 1 min
Vrijeme je da Europa dalje nastavi kao samostalni entitet
Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Suradnja, dogovaranje Washingtona i Bruxellesa, pod Trumpom nisu zamislivi. Ostaje nam samo nadati se nekom “deus ex machina”, “čudu iz stroja”

Admiral

Normalni ljudi ne znaju da je sve moguće, kazao je David Rousset, francuski pisac, novinar i politički aktivist, preživjeli zatočenik nacističkoga koncentracijskog logora Buchenwald, poznat po knjigama o sustavu koncentracijskih logora. To da je “sve moguće”, pa i industrija smrti poput Auschwitza ili Gulaga, olakšano je postupnim pomicanjem granica mogućeg.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Američki autogol: Izračunali tko plaća trošak Trumpovih carina
STUDIJA OTKRILA PODATKE

Američki autogol: Izračunali tko plaća trošak Trumpovih carina

Istraživači s Instituta Kiel utvrdili su da strani izvoznici apsorbiraju zanemariv udio troškova, tek oko četiri posto, dok se preostalih 96 posto prelijeva izravno na američke uvoznike i potrošače
Sutkinja u presudi majci koja je utopila svoje dijete u Savi: 'Jesu li svi poduzeli sve što su mogli?'
DOBILA 15 GODINA ZATVORA

Sutkinja u presudi majci koja je utopila svoje dijete u Savi: 'Jesu li svi poduzeli sve što su mogli?'

Majka koja je utopila svoje autistično dijete dobila je 15 godina zatvora i obavezno psihijatrijsko liječenje. Sudu je rekla da ne postoji gora kazna od patnje, boli i krivnje od gubitka djeteta, ali i boli koju je nanijela obitelji
Božinović upozorava građane na novu prijevaru: Ne otvarajte poruke o resetiranju lozinki
KRAĐA PODATAKA

Božinović upozorava građane na novu prijevaru: Ne otvarajte poruke o resetiranju lozinki

Policija istražuje phishing napade na Facebooku i Instagramu, građane se navodi na lažne stranice radi krađe podataka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026