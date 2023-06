Vršnjačko nasilje postaje sve veći problem: 'Tri djevojke su brutalno iscipelarile moju kćer'

Javnost je zgrozila još jedna priča o vršnjačkom nasilju u hrvatskim školama. Jedna djevojčica grabi i odvlači s klupe na igralište drugu djevojčicu, gdje ju brutalno udara nogama, potom baca na pod i grubo vuče za kosu. Napadnuta djevojčica se brani, odguruje ju i viče joj da je pusti. Okružene su drugom djecom, uglavnom dječacima od kojih njih nekoliko sve snima, bodre ih da nastave... Sve se to vidi na snimci koju su čitatelj poslali našoj redakciji.

Ravnatelj škole ispričao je za 24sata kako se sve odigralo u nedjelju poslijepodne, a snimku je dobio u utorak. Odmah su, poručuje, postupili po smjernicama Ministarstva znanosti i obrazovanja koje su sve škole dobile nakon ubojstava u školi u Beogradu.

- Učenica koja je napala ide u drugu školu, a učenica koja je napadnuta je iz naše škole. Učenici koji su snimali kažu kako sad shvaćaju da su pogriješili, da su ih trebali rastaviti, a ne snimati. Tvrde da nisu slali snimku drugima, osim između sebe, no po našoj procjeni, već je više od stotinu djece to vidjelo. Tragično je da se radi o učenicima od 5. do 8. razreda, a navodno je bilo i srednjoškolaca - ispričao je šokirani ravnatelj te dodao kako se navodno radi o dogovorenoj tučnjavi, te međusobnom optuživanju djece i bulingu preko društvenih mreža.

O sličnim pojavama je ranije pisao Express.

Grupa djevojčica se okuplja oko nemoćne žrtve, također djevojčice. Naizgled krhka bića pretvaraju se u trenu u okrutne nasilnice čije bi riječi i postupci šokirali svakog. Djevojčicu u svom fokusu bezočno vrijeđaju, psuju, nazivaju najpogrdnijim mogućim imenima, a onda se na žrtvu sruči bezbroj šamara, udaraca.

Žrtve morale ići kod psihologa

Ona pada na tlo i tamo se nastavlja cipelarenje. Svemu je prethodilo detaljno dogovaranje na internetu gdje su se maloljetne zlostavljačice odlično zabavljale planirajući kako će psihički, emotivno i fizički uništiti svoju žrtvu.

Ovakve su scene, nažalost, sve češće u našem okruženju. Ispred škola, na ulicama, po parkovima. Nasilje, kako mnogi vjeruju, nije isključiva karakteristika dječaka, već su mu jednako tako sklone i djevojčice. Doista je šokantno što su u stanju napraviti onim vršnjakinjama koju obilježe kao žrtvu i predmet svoje agresije.

Roditelji čije su se kćeri našle na udaru okrutnih djevojčica preneraženi su onim što su njihove kćeri morale otrpjeti.

- Srećom, nisam bio u doma kad mi je djevojčica pretučena. Inače ne znam kako bih reagirao - govori nam jedan roditelj. Njegovu djevojčicu, učenicu sedmog razreda te njezinu prijateljicu iz razreda brutalno su iscipelarile tri vršnjakinje. Sve se odvijalo ispred škole, između dviju smjene.

Kći su mu cipelarile po trbuhu, imala je nagnječenje rebara. Unatoč tome što je povratila i žalila se na mučninu, nadležni u školi nisu pozvali hitnu pomoć te su je ostavili na nastavi. Njezina kolegica je dobila je ozljede po glavi i tijelu te je završila u dubrovačkoj bolnici na promatranju.

Iako su se obje vratile u školske klupe nastavile su još neko vrijeme ići na razgovore kod psihologa. Roditelji kažu kako ovo nije izdvojen incident. Znaju za slučaj dječaka kojeg su golog vezali za radijator, jednu djevojčicu uhvatili su za kosu i lupili je glavom o zid, a zna i za dogovorene tučnjave dvaju osmih razreda.

Foto: Canva/ilustracija

Majka jedne od djevojčica koja je bila među tri napadačice, tvrdila je da nikakvog cipelarenja nije bilo te da su je curice koje je napala, već dugo maltretirale. Žao joj je što je njezino dijete uzelo pravdu u svoje ruke te osuđuje nasilje. Također, smatra da je škola obavila sve po proceduri.

Vrhunac šoka za hrvatsku javnost bila je priča od prije nekoliko godina kad je napadnuta učenica 8. razreda jedne osnovne škole u Splitu.

Djevojku D.S. (14) tijekom velikog odmora pretukla je godinu dana starija djevojka koja se bavi kickboxingom. Nije riječ o adolescentskoj svađi koja je prerasla u fizički obračun, nego je premlaćivanje naručila razredna kolegica nesretne D.S.

Kickboxerica ju je najprije izudarala rukama po glavi, te je potom uhvatila za kosu i glavu joj “nasadila” na svoje koljeno. Djevojka je zadobila kontuziju desnog dijela lica, nagnječenje nosa i hematome po cijeloj glavi. Nasilnica se poslije na Facebooku pohvalila ishodom obračuna. Majka pretučene djevojčice nije mogla zaspati te večeri kada joj je kći došla kući s izobličenim licem.

Ne osjećaju ni žaljenje ni krivnju

- Šokirana sam. Ne znam kako će mi se kći vratiti u školu i bezbrižno se družiti s ostalim učenicima - ispričala je ogorčena majka.

No ovakvi slučajevi ne čude naše stručnjake koji prate problematiku nasilja. Oni vide ono što mnogi ne žele priznati – nasilje je u porastu i jednako se širi među oba spola. Nasilja će biti sve više i bit će sve okrutnije.

- Mi štedimo na djeci i malo ulažemo u njih. Nema preventivnih programa koji bi trebali početi već u vrtićkoj dobi - govorili su nam stručnjaci, te isticali da nema neke razlike među spolovima kad je agresija i nasilje u pitanju.

Foto: Canva/ilustracija

Između druge i treće godine djetetova života razvija se empatija. No ukoliko u obitelji ne postoji ljubav, prihvaćanje i bliskost, dijete, bilo muško ili žensko, ne razvije suosjećanje.

Takva djeca se afirmiraju u društvu na način da su seksualizirana ili agresivna, a dok napadaju druge ne osjećaju žaljenje i krivnju. Djevojčice nasilnice sebe ne smatraju odgovornima za svoje postupke. Imaju takozvani vanjski lokus kontrole, što znači da vjeruju kako su žrtve same krive jer su ih izazvale, otele dečka ili nešto slično. Stručnjaci naglašavaju kako se djevojčice danas drugačije odgajaju, pa je rezultat toga da se one više poistovjećuju s nasilnim herojima. Ističu i problem takozvanog cyber bullynga, odnosno nasilja na internetu koji pruža još više mogućnosti za zlostavljanje i dogovaranje kako prema nekome biti što okrutniji.

Dogovor o tome kako napakostiti odabranoj žrtvi munjevito se proširi među mladima na internetu, a tu pokleknu i oni koji inače imaju normalno razvijenu empatiju. Iako su dečki skloniji fizičkom nasilju, a djevojčice onom psihičkom i emocionalnom, ipak ponekad i to psihičko preraste u fizičke obračune. Djevojčice imaju svoja društva, ekipe, i kad nekome žele nanijeti zlo, vrijeđaju ga, isključuju iz društva, ignoriraju. Pronalaze razne načine kontinuiranog psihičkog zlostavljanja, sve ovisi tko je trenutna žrtva. Sustavno psihičko zlostavljanje se javlja već od prvog razreda osnovne škole. U kasnijoj, adolescentskoj dobi, djevojčice znaju biti iznimno okrutne jedna prema drugoj, vrlo često zbog dečki koji im se sviđaju.

Tada imaju razne ispade, pokušavaju kontrolirati jedna drugu ili svoju simpatiju, a sve to ide i do žestokih fizičkih obračuna.

Rigorozno kažnjavanje nije rješenje

Motiv im je pokazati se, biti velika u grupi i biti hrabra, steći neki status, što je isto kao i kod dječaka. Takav način ponašanja uče od dječaka, te pokušavajući ih imitirati žele steći ugled i iskazati se u svom društvu. One na taj način pokazuju da su zapravo zakinute u nečemu te da su nesigurne u svom odrastanju. Stručnjaci ističu da rigorozno kažnjavanje nije rješenje te se zalažu za sociopedagoške mjere, poput odgojnih mjera, savjetovanja i slično.

Djeca koja su agresivna (dječaci i djevojčice) i sklona nasilničkom ponašanju u pravilu odrastaju u obiteljima u kojima nema empatije i topline, osobito u ranom razdoblju djetetova života. To su djeca koja su prema vanjskim kriterijima dobro zbrinuta, uhranjena su, zdrava, dobro odjevena, imaju aktivnosti.

No roditelji više brinu o tome da sve bude dobro, a manje o tome kako se dijete osjeća i koje su mu emocionalne potrebe. Istraživanja pokazuju da roditelji djece koja su agresivna ne postavljaju granice, toleriraju nasilno ponašanje, a reagiraju kad im prekipi, i to često agresivno.