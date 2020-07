Vruće i sunčano do četvrtka, a onda nam opet stiže kiša...

I u nastavku će posljednjeg srpanjskog tjedna prevladavati vruće i sunčano, na Jadranu i vedro, ali se u kopnenom području ponovno povećava vjerojatnost za mjestimične pljuskove i grmljavinu, osobito u četvrtak...

<p>Atmosfera se tijekom subote počela stabilizirati, nakon što je<a href="https://vijesti.hrt.hr/637661/crveni-stupanj-opasnosti-zbog-najavljenog-nevremena" target="_blank" title="Otvori eksterni link u drugom prozoru"> </a>u mnogim mjestima pala obilna kiša - ponegdje tijekom samo nekoliko sati i obilnija od prosječne za cijeli srpanj. Prouzročila je i veće nevolje, u Zagrebu i bujične poplave u čijoj je sanaciji preminuo vatrogasac Davor Kovačić.</p><p>U nedjelju će u Hrvatskoj biti barem djelomice sunčano i toplije nego u subotu, ali još posvuda ne i suho. Malo kiše u gorju može pasti i u još sunčaniji i topliji ponedjeljak, a u utorak i srijedu bit će još stabilnije, uglavnom i vruć<a href="https://video.hrt.hr/meteo/vrijeme19.mp4" target="_blank" title="Otvori eksterni link u drugom prozoru">e</a> - ne ekstremno, ali dovoljno za upozorenje na toplinski val koji može djelovati na zdravlje.<br/> <br/> I u nastavku će posljednjeg srpanjskog tjedna prevladavati vruće i sunčano, na Jadranu i vedro, ali se u kopnenom području ponovno povećava vjerojatnost za mjestimične pljuskove i grmljavinu, osobito u četvrtak.</p><p>Detaljniju prognozu za <a href="https://www.hrt.hr/637930/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-2672020" target="_blank">HRT </a>pripremila je dr. sc. Tanja Renko: "U nedjelju će u istočnoj Hrvatskoj uz promjenljivu naoblaku pasti malo kiše, uglavnom prijepodne i sredinom dana. Ujutro je mjestimice moguća magla, a sunčanih će razdoblja biti više poslijepodne. Danju toplije nego u subotu.</p><p><br/> <br/> I u središnjoj Hrvatskoj će nedjelja biti toplija od subote jer će prevladavati sunčano vrijeme pa će najviša dnevna temperatura biti između 27 i 30 °C. Ujutro je moguća kratkotrajna magla, posebice uz rijeke, a popodne je mala vjerojatnost za poneki pljusak uz granicu sa Slovenijom. Vjetar će biti slab.<br/> <br/> Slab će vjetar biti i u gorju te na većem dijelu sjevernog Jadrana, dok će umjerenog sjeverozapadnjaka biti uglavnom na otvorenom moru. Prevladavat će sunčano vrijeme, a umjerene naoblake bit će sredinom dana i poslijepodne, uz mogućnost za poneki kratkotrajan pljusak u gorju. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 17 °C u gorju i u unutrašnjosti Istre te između 18 i 21 °C duž obale i na otocima. Najviša dnevna od 25 do 29 °C.<br/> <br/> U Dalmaciji sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku. U noći i ujutro puhat će slaba i umjerena bura i sjeverni vjetar, a danju sjeverozapadnjak, uz obalu ponegdje zapadnjak i jugozapadnjak. Sjeverozapadnjak može na otvorenom poslijepodne biti i umjereno jak.</p><p><br/> <br/> Još je veća vjerojatnost za vjetrovitije vrijeme na jugu Hrvatske, uz more i umjereno valovito. Uz prevladavajuće sunčano vrijeme najviša dnevna temperatura bit će između 28 i 31 °C. No, uz jači razvoj oblaka moguć je pljusak, ponajprije u Konavlima."<br/> <br/> U novome tjednu sunčanije i toplije, većinom i vruće<br/> <br/> "Prva polovina tjedna na Jadranu će biti u znaku pravog ljetnog vremena - sunčanog i vrućeg. Povremeno će puhati umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, na sjevernom dijelu u ponedjeljak ujutro i bura, ponajprije podno Velebita.<br/> <br/> Pretežno suho i sunčano uz slab vjetar bit će i u unutrašnjosti. Temperatura u porastu pa će već od ponedjeljka u većini krajeva biti vruće. U srijedu potkraj dana malo nestabilnije na krajnjem sjeverozapadu, uz mogućnost lokalnih pljuskova. Kako će stabilnije vrijeme donijeti porast temperature sredinom i u drugoj polovini tjedna nekima može biti i neugodno vruće.", prognozirala je za HRT dr. sc. Tanja Renko iz DHMZ-a.</p>