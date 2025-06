Vruće sve do kraja tjedna, a onda stiže promjena vremena

U četvrtak će, prema prognozi DHMZ-a biti većinom sunčano, osobito na istoku i jugu. Mjestimice umjerena naoblaka, a ponajprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru uz jači razvoj oblaka mogućnost za lokalnu kišu te pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32 °C.

U petak će prevladavati sunčano. Ponegdje umjerena naoblaka, uglavnom u unutrašnjosti Istre i u Gorskom kotaru moguć je poslijepodne pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu mjestimice jugo. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu 18 do 22 °C. Najviša dnevna temperatura u većini područja između 27 i 33 °C.

Meteorolozi kažu da će do kraja tjedna biti sunčano i iznadprosječno toplo. Promjena vremena stiže potkraj nedjelje i u noći na ponedjeljak s prolaznim naoblačenjem, kada su mogući i jači pljuskovi i grmljavina.

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.