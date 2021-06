Toplinski val došao je u Hrvatsku. Noćne temperature u brojnim gradovima u 22 sata su blizu 30 Celzija. Tako je najtoplije bilo u Gradištu u blizini Županje, gdje su izmjerili 29 stupnjeva, a pola stupnja manje bilo je u Komiži.

U Splitu, Makarskoj, Bjelovaru i Zagrebu je 27 Celzija. Ispod 20 je samo na Zavižanu i Sv. Juri, a čak je i u Gospiću skoro 25 Celzija.

Prvi dan ljeta započeo je vruće i sunčano. I sutra će u Hrvatskoj vrijeme biti stabilno i još malo toplije. Na istoku zemlje neće biti jutarnjeg osvježenja jer će tijekom noći temperatura tek nakratko pasti ispod 20 stupnjeva dok se po danu očekuju temperature i do 37 stupnjeva, prognozira HRT-ov meteorolog Izidor Pelajić.

U središnjim predjelima bit će pretežno vedro, no atmosfera će i dalje biti mutna. Noć će mnogima biti neugodna, uz najnižu temperaturu od 19 do 22, a danju između 33 i 35. I na zapadu zemlje bit će sunčano i vruće, u gorju je najniža temperatura od 16 do 20, na obali i otocima oko 22 stupnja. Danju će puhati umjeren jugozapadnjak, a temperatura će biti između 28 i 33.

U Dalmaciji će puhati umjeren jugozapadnjak i jugo dok će more biti malo do umjereno valovito. Noć topla, u unutrašnjosti iznad 20, a na obali iznad 25 stupnjeva, dok će danju zagrijati do 33, u Zagori i do 36 Celzija - u hladu.

Sunčano s povremeno umjerenom naoblakom bit će na jugu Hrvatske, gdje bi nekima topla noć mogla biti čak manje ugodna od dana, tijekom kojeg će temperatura biti između 30 i 34 Celzija, a puhat će i umjereno jugo.

U sljedećim danima čeka nas otprilike isto vrijeme, a vrhunac nas čeka u četvrtak, kad će temperatura rasti i do 38, ali od četvrtka će porasti mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu, a temperatura će biti malo niža.

Temperatura se prema vikednu neće znatnije mijenjati pa će noći biti tople, a dani vrući. Uglavnom mirno more mnogima će pružiti osvježenje, no idilično plavetnilo često će izostati. Razlozi su mutna atmosfera i smanjena vidljivost zbog povećanog transporta pijeska iz Afrike, koji će se nastaviti i idućih dana, navode meteorolozi.