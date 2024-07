Vrućina ne posustaje: Crveni alarmi pale se i za nedjelju. Evo što nas čeka u novom tjednu

U unutrašnjosti su mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, na istoku popodne i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni.

Najniža temperatura od 17 do 23, na istoku i 24, a na obali i otocima većinom od 23 do 27 °C. Najviša dnevna uglavnom od 31 do 36 °C, u unutrašnjosti Dalmacije i viša.

Foto: DHMZ

Crveni alarm (izuzetno opasno vrijeme) izdan je za osječku, riječku i splitsku regiju zbog iznimno visokih temperatura. Dok za ostatak Hrvatske izdan je narančasti alarm, što znači da je vrijeme opasno.

Vrućina ne posustaje ni idućih dana - bit će pretežno sunčano uz vrlo veliku opasnost od toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje. Povremeno će puhati umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, u srijedu pod Velebitom i bura.

I na kopnu će prevladavati sunčano i vruće, u utorak opet gotovo posvuda i vrlo vruće. No neće biti posve stabilno, pa popodne postoji mogućnost za poneki pljusak praćen grmljavinom, osobito u srijedu, kada mogu biti i izraženiji, piše HRT.