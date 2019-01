Vrućina je poharala Australiju: Zbog 'klima' nedostaje struje

Žestoka vrućina u petak je u Australiji uzrokovala nestanke struje zbog velike potrošnje uzrokovane korištenjem klimatizacijskih uređaja koju električne centrale nisu mogle nadoknaditi.

Kako bi osigurao opskrbu električnom energijom australski regulator AEMO je na dva sata isključio struju proizvođaču aluminija Alcoa u Portlandu, najvećem konzumentu energije u saveznoj državi Victoriji.

Rekordni toplinski val je tijekom tjedna iznimno povisio cijene struje diljem jugoistoka Australije. Najviša cijena iznosila je oko 10 tisuća američkih dolara po megavatsatu prije podneva u petak, da bi potom pala na 200, pokazuju podaci državne agencije za tržište strujom.

Zbog zaustavljanja rada nekih elektrana nastala je nestašica, pa je u Victoriju struja u punom kapacitetu stizala iz saveznih država Tasmanije, Novog Južnog Walesa i Južne Australije.

"Usprkos tome svemu i dalje ćemo ostati bez struje... najduže iduća dva sata", objavila je izvršna direktorica AEMO-a Audrey Zibelman.

"Možda ćemo morati učiniti više tijekom poslijepodneva jer potražnja i dalje raste".

Temperature u Adelaideu, prijestolnici Južne Australije, u petak su narasle na skoro 50 stupnjeva Celzija, što je rekord za to područje. Melbourne, glavni grad Victorije, u petak bilježi temperaturu od 44, a poslijepodne se očekuje pad od 15 stupnjeva.

