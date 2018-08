Vrućina pokosila Europu: Finci spavaju u trgovinama s klimom

Nakon kišnog srpnja, kolovoz je kod nas, ali i u ostatku Europe donio vrućine koje se ponegdje mogu nazvati i ekstremnima. Tako je prvenstveno u Španjolskoj i Portugalu gdje se dnevna temperatura već danima ne spušta ispod 40 stupnjeva, a s vrućinama se muči i sjever kontinenta.

Trideset u hladu osobito je teško palo Fincima jer ljeti je tamo, u prosjeku, desetak stupnjeva manje. Većina ljudi zbog toga nema klima-uređaje u kućama i stanovima pa su se prisiljeni rashladiti na nekim drugim mjestima.

Jedno od takvih je lanac trgovina K-Supermarket koji je preko Facebooka pozvao 100 svojih kupaca da prespavaju kod njih i tako lakše podnesu nesnosne vrućine.

Vrućine nam je donio zrak iz Afrike

Ljudi su ponijeli ležaljke, madrace, jastuke, svoje mobitele, pokoju knjigu i našli svoje mjesto među voće, povrćem, pivima, mliječnim proizvodima...

- Uvijek nastojimo udovoljiti svojim kupcima pa zašto ne i sad, rekla je voditeljica trgovine Marika Lindfors.

Val vrućina u Španjolskoj je ubio troje ljudi, a najviša je temperatura izmjerena u Cordobi - 42 stupnja Celzijusa što je ovoga vikenda bio i europski rekord.

U Mađarskoj se osim s vrućinama muče i sa sušom koja je dovela do vrlo niskog vodostaja Dunava, a pregrijana jezera u Njemačkoj dovela su do pomora ribe.

Ekstremne temperature u Europu je donio dotok vrućeg zraka iz Afrike. Osim vrućina, u neke dijelove našeg kontinenta vjetar je dobio i velike količine saharskog pijeska.

Iako se to već danima očekuje

I u Hrvatskoj preko 30 stupnjeva

Vruće je i u Hrvatskoj, crveno upozorenje na snazi je za sjeverni Jadran. Kako javlja DHMZ, danas se očekuje pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti povremeno umjerena naoblaka, a uz jači razvoj oblaka mala je vjerojatnost za poneki lokalni, poslijepodnevni pljusak. Vjetar slab, na Jadranu ponegdje i umjeren, ujutro uz obalu bura, zatim zapadnjak i jugozapadnjak, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 31 do 36 °C.

Sutra većinom sunčano i vruće. Uz dnevni razvoj oblaka poneki poslijepodnevni pljusak praćen grmljavinom najvjerojatniji je u zapadnim kopnenim područjima. Vjetar većinom slab, poslijepodne duž obale do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu od 23 do 27. Najviša dnevna od 31 do 36 °C.