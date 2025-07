Vrućine se vraćaju već sutra, ali ne zadugo: 'Pržit' će na +35 °C, za vikend stiže novo nevrijeme

Ljeto je ove godine bilo vrlo promjenjivo, od vrućih dana s visokim temperaturama do povremenih zahlađenja koja su nam donijela kratka osvježenja. Ipak, nakon tih oscilacija, sutra nas u većini Hrvatske očekuje novi val vrućine. No, ne zadugo.

Prema prognozi HRT-a, srpanj nastavlja s vremenskim prilikama u svom promjenjivom ritmu.

Četvrtak i petak bit će pretežno sunčani i vrući. No, već za vikend stiže osjetna promjena vremena. Prvo ćemo se suočiti s neugodnom sparinom, visokim UV indeksom i južinom, što mnogima stvara osjećaj iscrpljenosti i pritiska u zraku. Osvježenje stiže već u subotu, a kulminirat će u nedjelju s češćim pljuskovima, grmljavinom i lokalno izraženijim nevremenima. Ponegdje je moguća i tuča, a na Jadranu se ne isključuje ni pojava pijavica.

Pad temperature koji stiže tijekom vikenda najviše će se osjetiti u unutrašnjosti zemlje, gdje će dnevne vrijednosti biti znatno niže nego prethodnih dana. Nestabilnosti će krenuti sa sjevernog Jadrana već u petak, a potom se u subotu proširiti na srednju Dalmaciju. Do nedjelje bi kiša mogla zahvatiti i krajnji jug zemlje, gdje ponegdje nije pala više od mjesec dana.

Zadar: Velik broj kupača na plaži Kolovare | Foto: Šime Zelić/PIXSELL

U istočnoj Hrvatskoj četvrtak donosi obilje sunca i daljnji porast temperature, osobito izražen u Podunavlju. Tamo je već izdano upozorenje na toplinski val koji može negativno utjecati na zdravlje. Ipak, noć i jutro još će nuditi nešto svježine.

Ništa ugodnije neće biti ni u središnjoj Hrvatskoj, gdje se očekuju temperature do 33 °C. Bit će pretežno sunčano, ali uz mogućnost lokalnih pljuskova, osobito u blizini slovenske granice.

Nestabilnosti kreću sa zapada i sjevera

Na zapadu Hrvatske, osobito u unutrašnjosti Istre i Gorskom kotaru, u petak su moguće lokalne nestabilnosti. Jutarnje temperature kretat će se između 13 i 17 °C, uz more oko 22 °C, dok će dnevne dosezati 30 do 32 °C, nešto niže u planinama.

Zagreb: Stigla promjena vremena, moguća kiša i pljuskovi | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

U kopnenim krajevima petak će biti izrazito vruć i sparan, s povremenim pljuskovima i grmljavinom. U nedjelju se očekuje izraženija promjena vremena - sve više oblaka, sve više kiše, a sve manje vrućine. Moguća su i lokalna olujna nevremena, osobito u unutrašnjosti, uz jake udare vjetra i tuču.

U Dalmaciji 'prži', ali ni tamo neće potrajati

Dalmacija će do kraja tjedna ostati pod utjecajem vreline. U unutrašnjosti će temperature dosezati i 35 °C, dok će more biti mirno do malo valovito, uz temperaturu od 25 do 26 °C. Noći će biti tople, od 21 do čak 24 °C. Na snazi je žuti meteoalarm zbog toplinskog vala koji može štetno djelovati na zdravlje.

Od petka se na Jadranu očekuju sve češći pljuskovi i grmljavina, a lokalno su moguće tuča, jaki i promjenjivi vjetrovi pa čak i pijavice. Upozorenja zbog vrućina postupno će zamijeniti ona za vremenske nepogode.

Kraj srpnja donosi predah od vrućina, ali ljeto se brzo vraća

Početak idućeg tjedna donosi još promjenjive vremenske uvjete, no prema kraju srpnja raste vjerojatnost za povratak stabilnijeg i sunčanijeg razdoblja. Početak kolovoza mogao bi nas ponovno uvesti u pravi ljetni ugođaj, s pretežno sunčanim vremenom i čestim temperaturama iznad 30 °C koje bi mogle potrajati veći dio mjeseca.