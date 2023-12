Vučemilović oplela po Možemo i Tomaševiću: 'Puno zuje, malo meda daju, hrpa neradnika'

Ovo je situacija u kojoj Tomislav Tomašević treba biti sretan što netko nije smrtno stradao. Bojim se samo da bi se moglo dogoditi da sad ponovno počne dovoziti otpad u Belišće, gdje Osječko-baranjsku županiju pretvaraju u odlagalište smeća za cijelu Hrvatsku. Problem je u Zagrebu i mora se u Zagrebu i rješavati. Prije dolaska na vlast prozivao je Bandića, ne direktora Čistoće ni bilo koga drugoga, i odgovornost je na Tomaševiću. Ako su angažirali četiri privatne tvrtke za Jakuševec, ne mogu pobjeći od svoje odgovornosti, poručila je zastupnica Kluba Suverenista Vesna Vučemilović komentirajući, nakon što je otvorila temu ekocida u Belišću, i situaciju s odlagalištem otpada na zagrebačkom Jakuševcu, koji gradonačelnik Tomašević, unatoč predizbornom obećanju, još nije riješio.

U novom urušavanju otpada, drugom u manje od mjesec dana, tri radnika su stradala, a jednom su, podsjetimo, morali amputirati ruku. Vučemilović se obrušila na Možemo, koji vlada Zagrebom.

- Ovo je ozbiljna javnozdravstvena ugroza za sve Zagrepčane, ali i sigurnosna ugroza za ljude koji tamo rade. To je strašno. Nakon prvog odrona htjeli su sve zataškati, a vidimo da nemaju pojma što rade i da samo rade ogromne probleme. Puno zuje, a malo meda daju. Nemaju nikakvih znanja ni o čemu, samo znaju puno pričati, a ne znaju ništa konkretno raditi. Hrpa sveznalica i neradnika - poručila je oštro.

Stoga je pozvala Tomaševića da podnese ostavku.

- Bilo bi moralno da Tomašević podnese ostavku. Ako tvrdi da je moralno superiorniji od Bandića, koji je u jednom trenutku dao ostavku i ponovno išao na izbore na kojima je opet dobio povjerenje građana, neka da ostavku, ide i on ponovno ide na izbore i vidi hoće li građani reći radi li dobro svoj posao. Ako misli da radi, nema se čega bojati. No, čini se da on nema zrno moralnosti - istaknula je Vučemilović.