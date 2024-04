Vučetić: 'Nekrofilni erotoman Miletić skreće pažnju, ovo je pravi uzrok raskola Mosta'

Profesor filozofije i političar Marko Vučetić razgovarao je u emisiji TNT na N1 o nedostatku etičnosti u hrvatskoj politici. Istaknuo je da se na izborima, kada vidimo rezultate, može vidjeti i lice prosječnog hrvatskog čovjeka. "Hrvatski birač nije prevaren jer on je upravo ono što mi nakon izbora vidimo. On je i Peđa Grbin i Božo Petrov, Zoran Milanović i Andrej Plenković, i Milorad Pupovac", rekao je te dodao da je s pozicije etičnosti došlo do jednog pomaka, odnosno urušavanja vrijednosne norme.

- Nalazimo se sad u stanju koje je Camus nazvao stanje bande. Od nas se traži da budemo pripadnici bande, da podržavamo bandu i da toj bandi budemo pokorni i lojalni, a ta banda onda može davati iskaze koje god hoće prije kampanje, a poslije od tih iskaza odustajatI - rekao je Vučetić, a biračima "koji njeguju iluziju da su umna i moralna bića" da "u idućim kampanjama slušaju što političari kažu i da je to sigurno ono što će nakon rezultata izbora biti odbačeno".

Nama nije dan program koji će biti ostvaren, nego ono što neće biti ostvareno - što će biti prvo pregaženo, istaknuo je.

Istaknuo je da je Hrvatska nastala "zahvaljujući konvertitskom umu Franje Tuđmana, koji je imao nekoliko faza u svom životu". Prva je, kaže, ljudska, kada je bio Titov čovjek.

- Imao je fazu nekakvog pobunjenog heroja protiv jugoslavnestva jer u tom jugoslavenstvu nije ostvario ono što je naumio. Tad je prošao kroz Hrvatsko proljeće i bio je stradalnik, ali ne glavni i nakon toga je pretvoren u mitsko nacionalističko božanstvo. Tuđman se i sad drži i smatra bogom koji je stvorio hrvatskog čovjeka. I dokle god nam je Tuđman polazišna točka, a on je polazna točka i Zoranu Milanoviću, nažalost, i svoj desnici, ali i ovoj našoj ljevici koja smatra da HDZ ne treba uništiti, dekonstruirati i odbaciti kao glavnu strukturunu nositeljicu ovog konvertistva, nego smatrjau da HDZ treba odmoriti - rekao je te dodao da "dokle god se stranka koja predstavlja ovo konvertitstvo šalje na ladanje ili upravljanje ovom državom, ovoj državi nema pomoći".

Vučetić je dodao da birači žele korupciju te da je borba protiv nje "nešto što je suicidalno, upravo zato što su hrvatski građani i birači korumpirani".

- Njima korupcija odgovara. Ono što bi mi trebali je da napokon dođe netko tko će biti u stanju kultivirati korupciju – da ta korupcija bude više ljudska i da se nađemo na putu ozdravljenja. Ove parole protiv velikih riječi, protiv velikih katastrofa jednostavno ne odgovaraju našem stanju stvari - rekao je pa dodao da im korupcija odgovara jer ne znaju za ništa bolje.

- Da je netko u ovih 30-ak godina hrvatske samostalnosti ponudio istinski antikoruptivni model, onda bismo mi znali za nešto bolje. Do sad, budući da nas nitko nije uveo u novu zemlju, zemlju bez korupcije, mi smo osuđeni na korpuciju, od zapošljavanja do rješavanja operativnih zahtjeva, vađenja osobne iskaznice, uvijek tražimo koga ćemo nazvati i kojom prečicom ćemo to nešto ostvariti - kazao je.

Dodao je da "u teoriji svi građani mogu sudjelovati u ravnopravnom diskursu putem svojih predstavnika ili izravno oko ozbiljenja neke norme, a ta norma se naziva pravedno društvo".

- Mi nismo u stanju ni shvatiti što je ta norma i nismo u stanju niti izravno, niti putem svojih predstavnika sudjelvoati u jednom takvom razgovoru jer to bi značilo da mi definiramo pravednost ili opće dobro ne sukladno onome što naša grupacija misli ili što je dobro za društvo. Naprimjer: Ako demokršćani zastupaju neke demokratske ili kršćanske vrijednosti u politici, oni bi trebali znati da u društvu koje je pluralno, koje je sekularno, ne mogu zastupati primjerice da se uskrati pravo na prekid trudnoće, budući da hrvatsko društvo teži prema onomm općem dobru u kojem bi to pravo trebalo biti zajamčeno, a vjernici naravno to pravo neće konzumirati. Budući da se mi nalazimo u ovakvom potpuno pervetiranom stanju, imamo jednu paradoksalnu situaciju da agresivne grupacije, primejrice oni koji su okupljeni oko “U ime obitelji” su ujedno ti koji najviše pridonose ateizaciji društva jer ne komuniciraju neku svoju vrijednost vodeći računa o pluralnosti i općem javnom dobru nego idu agresivno sa svojim partikularnim interesima i time dođe do otproa javnosti i to otpora one javnosti koja pripada takvim krugovima i koja više ne žele dijeliti takvo kršćanstvo i takvog boga - kazao je profesor filozofije.

Dotaknuo se i poteza Marije Selak Raspudić koja se razišla s Mostom, i time odrekla vrlo izglednog mandata u Bruxellesu.

- Kad je riječ o odricanju, čovjek se odriče onoga što sada ima, a ne onoga što je moguće. Dovoljno dobro poznajem Most. Sadašnji Most se podijelo ne zbog vrijednosnih pitanja, jer je Marija Selak Raspudić zastupala različite stavove vezano za abortus, od ovog zadnjeg da je to pravo žene, do onog prethodnog da je to jako komplicirano, do toga da život treba zaštiti od začeća pa do prirodne smrti, ovisno o kontekstu u kojem se našla. Budući da se ona sada našla u kontekstu da neće završiti u Europskom parlamentu jer joj je obećano da će ona nositi listu, ali da na toj listi neće biti svi Mostovci - rekao je.

Dodao je da je njoj bilo bitno, ne da ne bude Marin Miletić na listi za Europski parlament, već da ne bude Božo Petrov.

- Kad je Marija Selak shvatila da će Božo biti na listi, oni su kao figuru koja će poslužiti kao mamac neistine za javnost, pustili ovog našeg nekorfilnog erotomana Marina miletića koji je u javnom smislu jako podatan da skrene interes javnosti i zbog toga su se prikrili, a Marija Selak je ovim potezom koji je naivan, ali za hrvatsko društvo još uvijek visok, spremila jednu dobru osvetu i Boži Petrovu i Mostu jer najverojatnije Mostovci neće osvojiti taj mandat - rekao je.

Vučetić se dotaknuo i pitanja da se sutra moraju ponoviti izbori, bi li bilo kojoj od ovih političkih grupacija koje sad sudjeluju u pregovorima birači prigovorili?

- Ne, oni bi ponovili isti diskurs, isti sadržaj, iste rečenice, samo bi ih provukli kroz stanje očaja. I te rečenice bi djelovale snažnije, ali bi poruke bile potpuno iste i rezultati bi za njih bili nešto bolji. HDZ bi ostvario nekoliko mandata više, ali HDZ ima ograničenje koje se zove samoozljeđivanje Zorana Milanovića. Zoran Milanović se na poziciji predsjednika samoozlijedio, a time što nije bio u stanju potpunosti se žrtvovati, napustiti poziciju i pokušati stvoriti jednu anti-HDZ većinu, vlade nacionalnog spasa, što god to značilo, ja uistinu ne znam što bi to značilo. Ali Plenković sada nema hrabrosti izazavati nove izbore jer ne zna što će Milanović odlučiti i na koji način će upravljati do novih izbora iako bi HDZ na tim izborima profitirao, a profitirao bi i Domovinski pokret jer birači Domovinskog pokreta žele samo da je što manje Srba u Hrvatskoj. Kad oni kažu da nisu protiv Srba nego da su protiv SDSS-a, to je laž zbog toga što su taj SDSS izabrali Srbi kao Srbi u Hrvatskoj, oni su za SDSS glasali zbog toga što su Srbi, a ne zbog toga što su hrvatski građani. Tako da biračima Domovinskog porketa time što su oni protiv Srba i SDSS-a i time što žele kroatizirati hrvatsko društvo, oni bi zasigurno rasli. SDP je u takvom nedefiniranom stanju bez ikakvih kriterija, to je opcija koja pristaje na sve, pa bi najvjerojatnije dobili isti broj mandata. Oni koji bi padali, vjerojatno Možemo i Most. U konačnici, ništa se bitno ne bi promijenilo. Za Možemo mi je neobično što su se radovali porazu. Oni su izgubili u kvalitativnom smislu jer nisu pobjednici, ali su kvantitativno dobili. Dobili su nekoliko mandata više, pa im je matematika poraza nešto što im izaziva oduševljenje - objasnio je.