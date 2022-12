Vučić će ipak ići na samit u Tirani? 'Ne vidim smisao, ali spreman sam čuti argumente'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u petak da je spreman razmotriti promjenu odluke da ne sudjeluje na samitu EU i zapadnog Balkana u Tirani, što je ranije najavio ljut zbog odluke kosovskog premijera da u vladu za ministra za etničke skupine imenuje umjerenog srpskog političara.

Srbijanski predsjednik kazao je da je spreman zajedno sa suradnicima razmotriti mogućnost promjene odluke o tome da ne putuje u Tiranu.

Nakon susreta s europskim povjerenikom za susjedstvo i proširenje Oliverom Varhelyjem, Vučić je rekao da mu je sugovornik nedvosmisleno rekao da ljudi iz Europske unije misle da je važno da predstavnik Srbije bude u Tirani.

"Ja sam rekao da lično ne vidim smisao, ali sam spreman saslušati argumente", rekao je Vučić dodavši da "premijerka Ana Brnabić misli da je važno da on bude u Tirani i da je spreman o tome razgovarati".

Dodao je da se njegovo mišljenje o izabranom ministru i ovom kosovskom potezu nije promijenilo.

Srbijanski predsjednik ranije je najavio da neće sudjelovati na planiranom sastanku na vrhu između EU i šest zemalja Zapadnog Balkana početkom prosinca u Tirani, ljut zbog toga što je kosovska vlada za ministra izabrala umjerenog srpskog političara umjesto osobe blisko povezane s vladajućom strankom u Srbiji.

Svoju odluku o nesudjelovanju na samitu u Tirani Vučić je objavio u intervjuu provladinoj srpskoj televiziji Pink TV.

U intervjuu, u kojem je kosovskog premijera Albina Kurtija nazvao "terorističkim ološem", srbijanski šef države izrazio je ogorčenost takvim potezom kosovske vlade.

Lider Progresivno-demokratske stranke Nenad Rašić imenovan je na mjesto ministra za zajednice i povratak u Vladi Kosova a za njegovu savjetnicu Rada Trajković, nakon što su Srbi napustili institucije zbog neslaganja s odlukom Prištine o zamjeni srpskih registarskih tablica kosovskim (RKS).

Do sada je tu ministarsku dužnost obnašao član Srpske liste (SL), no on se nedavno povukao iz vlade.

Beograd inzistira da to mjesto po broju osvojenih glasova na kosovskim izborima pripada Srpskoj listi, sestrinskoj stranki Srpske napredne stranke (SNS), koju službeno podupire, i tvrdi da je kosovski premijer Albin Kurti prekršio kosovski Ustav.

Vučić je ocijenio da je to imenovanje za svaku osudu i da imenovani ministar ne uživa ničije povjerenje u Srbiji te je ustvrdio da je EU pokazala "bijedan antisrpski" odnos koji ima sa Srbijom. Po njegovim riječima, taj izbor pokazuje da na Kosovu žele progon i protjerivanje Srba.

"I zato nitko iz Srbije neće biti u Tirani", rekao je tada Vučić okrivljujući Europu za takav kosovski potez.

Do novog problema dolazi u trenutku pojačanih napetosti između Kosova i Srbije zbog preregistriranja prometnih tablica i zamjene srpskih s kosovskima, oko čega su posljednjih dana obje strane pregovarale uz posredovanje Europske unije.

