Vučić ima pune usne obećanja...

U Srbiji se napokon pojavio humorist dostojan besmrtne slave Dušana Kovačevića ("Maratonci...", "Tko to tamo peva", "Balkanski špijun"). To je Aleksandar Vučić, čiji predizborni spotovi privlače pozornost cijele regije, zasmijavaju ljude i danima se prepričavaju po birtijama. Imate problem s umjetnom oplodnjom? Ne bojte se - tu je Vučić. Oplodili ste se u prekomjernom broju? Ma ništa, predsjednik će vam isplatiti golemu količinu eura. Razmišljate o tome? On će brzo potpisati ček. Nemate kuću? Zovite Vučka. Vučić obilazi gradilišta, ulazi ljudima u domove, zaskače ih po ulicama...