Vučić ipak ide u Tiranu na samit EU-Zapadni Balkan: 'Ne želim štetu po Srbiju, bit će to dobro'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić priopćio je u ponedjeljak da će sutra ipak otputovati u Tiranu, unatoč prethodnoj ljutnji na Europsku uniju i odluci da ne sudjeluje na samitu EU-Zapadni Balkan 6. prosinca.

"Nisam siguran, ali svakako će nekakve koristi biti od mog odlaska u Tiranu. Ako ne bih otišao, sigurno bi bilo velike štete za Srbiju", rekao je Vučić novinarima na poligonu u Nikincima, gdje je održana vojna vježba pripadnika Vojske Srbije.

Srbijanski predsjednik prošlog tjedna je najavio da neće sudjelovati na planiranom sastanku na vrhu između EU i šest zemalja Zapadnog Balkana početkom prosinca u Tirani, ljut zbog toga što je kosovska vlada za ministra izabrala umjerenog srpskog političara umjesto osobe blisko povezane s vladajućom strankom u Srbiji. Istodobno je oštro kritizirao mlaku reakciju EU na to.

Komentirajući zašto se predomislio i ipak odlučio putovati u Tiranu, Vučić je rekao kako bi izostanak sa samita bilo štetan po Srbiju.

"Neodlaskom bih pokazao da je moja sujeta veća, ali bilo bi velike štete po zemlju i u smislu privlačenja investicija“, rekao je danas Vučić.

Naglasio je da će u Tirani biti "mnogo dobrih razgovora" za građane Srbije, među kojima i o besplatnom romingu između zemalja EU-a i Zapadnog Balkana.

"Imamo i obvezu zahvalnosti zbog 165 milijuna eura koje ćemo (od EU-a) dobiti za energetiku“, dodao je Vučić.

Vučić se ranije danas u Beogradu sastao s posebnim predstavnikom Europske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom i istaknuo u razgovoru da je neophodno primijeniti Briselski sporazum kojim je previđena obveza kosovskih vlasti da formiraju Zajednicu srpskih općina kao i poštivanja prava srpskog naroda na Kosovu.

"Naglasio sam neophodnost primjene dogovora o Zajednici srpskih općina i poštovanja prava i volje našeg naroda. Srbija je opredijeljena za nastavak konstruktivnog dijaloga, u cilju održanja mira i stabilnosti i postizanja boljih uvjeta za život svih građana", naveo je Vučić na Instagramu poslije susreta s Lajčakom.

Lajčak je došao u Beograd nakon oštre Vučićeve reakcije na imenovanje Nenada Rašića za ministra u kosovskoj vladi.

Lajčak će u Beogradu razgovarati i sa šefom diplomacije Ivicom Dačićem, a u utorak će se u Prištini sastati s kosovskim premijerom Albinom Kurtijem.

Svoju odluku o nesudjelovanju na samitu u Tirani Vučić je nedavno objavio u intervjuu provladinoj srpskoj televiziji Pink TV, no nakon razgovora s povjerenikom EU za susjedstvo i proširenje Oliverom Varhelyjem u petak ipak je najavio da će razmotriti promjenu odluke.

U intervjuu, u kojem je kosovskog premijera Albina Kurtija nazvao "terorističkim ološem", srbijanski šef države izrazio je ogorčenost potezom kosovske vlade.

Lider Progresivno-demokratske stranke Nenad Rašić imenovan je na mjesto ministra za zajednice i povratak u Vladi Kosova a za njegovu savjetnicu Rada Trajković, nakon što su Srbi ranije napustili kosovske institucije zbog neslaganja s odlukom Prištine o zamjeni srpskih registarskih tablica kosovskim (RKS).

Do sada je tu ministarsku dužnost obnašao član Srpske liste (SL), no on se nedavno povukao iz vlade.

Najčitaniji članci