Vučić ispričao kojim putem je letio do Moskve: 'Od Rusa smo jedva dobili dozvolu za prelet'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je jučer u Moskvu, gdje će sutra prisustvovati svečanom obilježavanju Dana pobjede. Putovanje nije prošlo bez komplikacija – litvanske vlasti zabranile su prelet srpskog aviona, zbog čega je delegacija morala pronaći alternativnu rutu.

Vučić je u izjavi za RTS objasnio kako je plan puta bio složen.

- Uobičajeno avioslužba vlade najavi prelet preko određenih zemalja. Ljudi su se pitali ako je Poljska dozvolila, zašto nismo išli na Bjelorusiju. Pa ne možete, ona ne daje nikakve koridore, i onda su znali da će poslije nje doći Litva, koja će zabraniti. Znao sam da će Estonija reći isto, nismo ni pitali - rekao je Vučić. Umjesto toga, srpska delegacija putovala je preko Bugarske, Turske, Azerbajdžana i Gruzije, a zatim preko Kaspijskog mora stigla u Rusiju. Dodao je i da su od ruskih vlasti jedva dobili dozvolu za prelet te im zahvalio.

Prisustvo na Paradi pobjede, prema Vučićevim riječima, ima i simbolično i političko značenje.

- Ponosan sam na to što sam predsjednik Srbije i što ću ovdje moći prisustvovati obilježavanju borbe protiv fašizma, jer ako netko ima pravo na to, onda je to srpski narod. Za nas je ovaj posjet važan iz racionalnih razloga. To je prije svega ugovor o opskrbi plinom, ali i daljnje unaprjeđenje bilateralnih odnosa s Rusijom - rekao je.

Istaknuo je da Srbija i dalje trpi posljedice prošlih odluka velikih sila, podsjetivši na gubitak dijela teritorije, te se požalio da se prema Srbiji ne pokazuje dovoljno razumijevanja.

- Od pojedinih zapadnih dužnosnika, umjesto razumijevanja za poziciju Srbije, stižu prijetnje i zastrašivanje. Ne očekujem racionalne odgovore, nego pritiske, a posljedice zbog odlaska na Paradu pobjede u Moskvi osjetit ću prije svega ja osobno - rekao je.