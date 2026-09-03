Vučić: Mladićevo tijelo danas se vraća u Srbiju. Očekuju se deseci tisuća ljudi na sprovodu

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da je tijelo preminulog generala Vojske Republike Srpske. ratnog zločinca i monstruma Ratka Mladića, osuđenog u Haagu za genocid i ratne zločine, preuzeto i da bi danas trebalo stići u Srbiju, javlja N1.

Vučić je kazao da procjene sigurnosnih službi govore da će a sprovodu biti deseci tisuća građana.

Kaže Vučić i da će država morati osigurati da sve prođe sigurno.

- Mislim da će obitelj poslati točnu obavijest, ali koliko sam ja upoznat, tijelo je preuzeto i u kasnim poslijepodnevnim satima trebalo bi stići u Srbiju - kaže Vučić i dodaje da će sin ratnog zločinca uskoro obavijestiti javnost što obitelj želi učiniti..

- Mi ćemo biti tu da pružimo svaku vrstu logističke i transportne podrške i da očuvamo javni mir i sigurnost. To je vrlo teško za osiguravanje i za jamčenje sigurnosti svima. Mi moramo osigurati sve zbog samog mjesta groblja, mjesta ukopa. Vrlo, vrlo zahtjevan posao pred našim službama i upotrijebit ćemo sve raspoložive snage da osiguramo sigurnost za sve građane - kazao je Vučić, ali nije precizirao gdje će Mladića pokopati.

Iz Srbije su ranije najavljivali da će Mladić biti pokopan uz najviše državne počasti.