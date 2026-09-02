Gradonačelnik Banja Luke kaže da će ići na sprovod Mladića. Usput nalupetao hrpu gluposti

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banja Luke, koji kuka i cvili kako u Hrvatskoj nema pošten tretman, koji je i kažnjen zbog veličanja tzv. Republike Srpske krajine u Gračacu, kaže kako će prisustvovati sprovodu ratnog zločinca i monstruma Ratka Mladića.

U gradu kojeg vodi stotine su se okupile u čast Mladića u utorak navečer.

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Kaže Stanivuković ne odustaje od svojih stavova i da izražavanje sućuti i poštovanja prema vojnicima i generalima ne smatra veličanjem zločina.

Još se našao pametovati...

- Kakav je to uopće bezobrazan termin, kakvo veličanje? Što im to znači? Mi smo samo rekli istinu. Ratko Mladić bio je general koji nije birao svoj poziv, nego je u najgorim vremenima poziv izabrao njega da brani našu domovinu i zemlju - kazao je Stanivuković, piše Tanjug. E, da, Stanivuković je rođen 1993. godine, pa možete zamisliti koliko on zna o ratu...

Nije se tu zaustavio s lupetanjem. Kaže da očekuje da će dan Mladićeve sahrane biti proglašen danom žalosti "u svim srpskim zemljama".

- Zbog toga što smo izjavili sućut, zbog toga što smo rekli da ćemo biti na sahrani... Poštujemo žrtvu svakog vojnika i generala, mi to poštujemo. I zbog toga nas netko procesuira. Vidite, neću se ni počešati za to. Ali ono što znam da je istina je istina - kazao je Stanivuković.

A istina je jedna, Mladić je bio ratni zločinac i, kako su ga opisali oni koji su protiv njega ratovali, - smeće od čovjeka.

Stanivuković je dodao da ovakve situacije mogu dodatno produbiti podjele?! Zakukao je i kako se u javnosti stvara atmosfera u kojoj se ljudi procesuiraju zbog iznošenja mišljenja.

Nevjerojatan broj gluposti u tako kratkom vremenskom periodu uspio je izgovoriti Stanivuković.

Govorio je i o ratnim događajima. Ni tu mu izjave nisu ništa pametnije.

- I da se cijeli svijet tada urotio protiv nas, i da je NATO to radio, da su nas bombardirali i napadali naše kuće s ciljem da dođu do Banje Luke i protjeraju nas s ognjišta... Gdje bismo danas bili da nije bilo ljudi koji su tada stali u obranu - završio je Stanivuković, piše Euronews.