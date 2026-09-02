Srbija se i dalje klanja koljaču: Vučić želi organizirati pogreb. EU upozorava Beograd...

Ništa u vezi s pokopom ratnog zločinca Ratka Mladića nije sasvim jasno. Ni kad će tijelo biti isporučeno iz kaznionice u Haagu – prethodno mora biti dovršena istraga o smrti – ni kako će događaj biti tretiran, kao obiteljski ili javni skup, ni kojeg će dana biti.

Ministar pravosuđa Nenad Vujić prvotno je izjavio da se "protokol zna" i da će se ispoštovati "ono što Mladiću pripada kao generalu". Međutim, nakon oštrih reakcija iz Europske unije i susjednih država, službeni Beograd odustao je od formalnog državnog ili vojnog pokopa. Ratko Mladić osuđen je na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina u BiH, pa bi državno pokroviteljstvo, uz vojne počasti, značilo kraj europskog puta Srbije, koji je ionako krivudav i ispresijecan preprekama i kočenjima.

“To je kao da sami sebi zatvaraju vrata Europske unije", komentirao je te, početne najave, premijer Plenković. Aleksandar Vučić konačno je odlučio odluku o pokopu prepustiti obitelji, odnosno njihovim željama.

Veći dio srpskih medija, tabloidi osobito, veličaju i u nebo uzdižu čovjeka odgovornog za smrt 8000 muškaraca i mladića, zapravo djece. Luđačko mahnitanje predvodio je Aleksandar Vulin. "General Ratko Mladić umro je u haškoj tamnici kao slobodan čovjek", kazao je pa dodao: "Od Gavrila Principa do Ratka Mladića najbolje Srbe ubijaju vezane... Srbija mu duguje državni i vojnički pogreb i dan žalosti." Nacionalistička oporba, Novi DSS, Snaga naroda i drugi, Mladića slave kao heroja. Iz pokreta MI - Snaga naroda poručuju da je "srpski narod izgubio jednu od najznačajnijih vojnih ličnosti novije povijesti" te dodaju da je Mladić do kraja ostao "dosljedan vojničkoj zakletvi". Zakletva koju je položio - a časni ljudi zakletvu polažu samo jednom - sadržavala je, između ostalog, obavezu "vjerno služiti svom narodu, braniti svoju domovinu Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju te čuvati bratstvo i jedinstvo naših naroda i narodnosti".

Građanske, oporbene i manjinske stranke su zgrožene. "Takvim sprovodom država preuzima na sebe sve ono što je Ratko Mladić učinio... Umjesto procesa suočavanja s prošlošću, išlo se na glorifikaciju onih koji su počinili zločine", kazao je Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam, a iz Bošnjačkog nacionalnog vijeća oštro su osudili veličanje zločinca. "Blokaderi", koji već drugu godinu prosvjeduju protiv Vučića, najavljuju oštre prosvjede i simboličke blokade ako država pokuša militarizirati sprovod ili od njega napraviti javni fašistički skup. S druge strane, desničarske skupine i navijačke grupe (poput navijača Partizana, koji su odmah 31. kolovoza istaknuli golemi transparent s njegovim likom) spremaju se masovno izaći na ulice. U Republici Srpskoj danima traju manifestacije zahvalnosti Mladiću i upisi u knjige žalosti, ispred kojih se formiraju duge kolone. Gradonačelnik Banje Luke, Draško Stanivuković, izjavio je da će doći na pogreb i dodao kako očekuje da će "dan pogreba biti proglašen danom žalosti u svim srpskim zemljama".

Milorad Dodik potvrdio je da će sigurno ići na sprovod. Ocijenio je da je Mladićeva smrt zapravo “organizirano ubojstvo”. Bruxelles je osudio cijelu priču. Povjerenica za proširenje, Marta Kos, kazala je: “Mladić je osuđen kao ratni zločinac za genocid u Srebrenici i to će biti osnova na kojoj ćemo prosuđivati što će se događati u Srbiji”. A neće se - možemo se kladiti - događati ništa dobro. “Ako obitelj Ratka Mladića želi da on bude pokopan u Srbiji, država će sve organizirati na pristojan i dostojanstven način”, zaključio je Vučić. Prema tvrdnjama srbijanskih medija, Mladića će pokopati na Topčiderskom groblju u Beogradu, što proizlazi iz izričite pokojnikove želje da bude pokopan pokraj svoje kćeri Ane, koja se 1994. ubila iz njegova pištolja.