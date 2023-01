Vučić: 'Momci, prijavljujte se u vojsku, plaće će biti ogromne, naoružavamo se ozbiljno...'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić održao je godišnju konferenciju na kojoj je sumirao događaje važne za Srbiju iz 2022. godine te najavio što Srbiju i njezine građane čeka u 2023. godini.

Na početku je čestitao Novu godinu, a pravoslavnim vjernicima Božić.

- 2022. smo završili tako da ne možemo ne biti zadovoljni. Ne bih davao bolje ocjene, ne bih opisivao u superlativima, ali uspjeli smo sačuvati financijsku stabilnost, ekonomiju, da imamo rast između 2,3 i 2,5 posto. Uspjeli smo podići, koliko sam uspio vidjeti, plaće i mirovine najviše u Europi - rekao je Vučić.

Posljednji mandat

Otkrio je da stopa javnog duga ne prelazi 55 posto, a po stopi rasta su, kako tvrdi, među prve tri zemlje u Europi.

- To je za ponos. Ja obavljam drugi predsjednički mandat i nema razloga da obmanjujem narod, što nikad nisam ni radio. Ovo je moj posljednji mandat. A sljedeće godine neću više biti ni predsjednik stranke. Moj posao je da budem na strani građana - istaknuo je srbijanski predsjednik.

Istaknuo je i da imaju povijesnu, najmanju nezaposlenosti.

- Mi smo članica Eurostata, znači nema laži, nema prevare. Tečaj dinara je čvrst kao stijena, od 2012. godine je na 117, ili 118 dinara - rekao je i dodao da Srbija nikada nije imala stranih direktnih investicija kao u 2022. godini.

Rast plaća i mirovina

- To je naš uspeh, i uspjeh građana Srbije. Od 2012. godine sa 33.7 milijardi naša ukupna stopa BDP, koja je najbolji pokazatelj koliko je napravljeno, porasla je na 60.3 milijardi. Neću se smiriti dok ne bude 100 milijardi. Pogledajte naše bruto devizne rezerve, zlato u tonama. Sa 18.2 na 38.5 tona - dodao je.

Otkrio je i da su narasle plaće s 311 na 642 eura, dok je prosječna mirovina porasla s 203.5 na 321 euro, odnosno 60 posto. Vučić je dodao da očekuje da u ožujku plaća naraste na 735 eura.

Planovi za 2023. godinu

Vučić je otkrio i što očekuje u budućnosti.

- Želim govoriti o budućnosti. U prethodnih 10 godina Srbiju smo spasili od rata. Srbija je bila na koljenima - započeo je Vučić te dodao da očekuje da će 2023. na europskom i svjetskom nivou biti teža nego 2022. godina.

- Do kasno sinoć sam sa ministrom Malim imao raspravu kako da iz toga izađemo. Američka stopa rasta pada. Kina također, Europa je u recesiji, to će pogoditi i nas. Mi smo dio tog lanca. Naravno da naša stopa rasta pada. Za razne plagijatore i neznalice, molim vas kao Boga, ne lupajte gluposti. To će pogoditi i nas, mi smo deo lanca. Ali ne zaboravite da mnogi imaju stopu duga poput Grčke, 230 posto, a mi imamo 55 posto. Mi smo u povoljnijem položaju po pitanju fiskalne stabilnosti - objasnio je Vučić.

- Pitala me je jedna divna žena, kada sam bio u Raški, što ti predsjedniče uvijek moraš govoriti loše vijesti. Što si tu uvijek namrgođen, a drugi pričaju lijepe vesti. Ja sam rekao da niste birali klauna, nekoga da vas nasmije. Ja sam tu da budem uz ljude kada je teško, predsjednik je tu da postavi svoja leđa kada nitko drugi neće - prisjetio se.

Plin, struja, hrana

Istaknuo je da Srbija ima 580 milijuna kubnih metara plina u Banatskom dvoru i u Mađarskoj te da će s mađarskim predsjednikom Viktorom Orbanom pokušati produžiti ugovor kako bi se opremili i za sljedeću zimu, koja će, kako kaže, biti teža.

- Građani ne moraju brinuti. Cijena struje bit će druga najniža u Europi - naglasio je Vučić te dodao da to rade kako bi olakšali narodu i tvrtkama.

Vučić je dodao da očekuju rast životnog standarda, rast plaća i mirovina. Otkrio je i da imaju rezerve pšenice, suncokreta, kukuruza.

- Moramo to pojačati, hrane će biti sve manje u svijetu - dodao je.

Kazao je i da će ulagati u IT sektor, zdravstvo te da će tu biti potrebne velike reforme.

'Momci, prijavljujte se, naoružavamo se ozbiljno'

U vojsci će, kaže Vučić, plaće biti i preko 2 tisuće eura.

- Mnogo je uloženo u sigurnost. Naša vojska je neprepoznatljiva. Plaće će biti ogromne. Momci, prijavljujte se. Bit će 5.000 specijalaca umjesto 1.500, naoružavamo se ozbiljno - otkrio je.

'Volim pse, ali nemojte da ih volimo više od djece'

- Stopa prirodnog priraštaja je u Beogradu najmanja, ali se ljudi doseljavaju u Beograd. Gdje god ima više para, najgora je situacija, ljudi neće djecu. Što su viši soliteri, manje je djece. Što je više kuća, što su ljudi siromašniji, ima više djece. Ja posebno volim pse i mačke, ali nemojte da sve više volimo od djece, kao Boga vas molim, onda budućnosti nećemo imati. Najniži natalitet je na Vračaru, Savskom vencu i Novom Beogradu, tamo gdje su prosječne plaće najveće - otkrio je Vučić.

Situacija na Kosovu

Vučić navodi kako je devet zemalja povuklo priznanje nezavisnost Kosova.

- Pred nama su teški izazovi. Mir smo jedva sačuvali, ne našom krivicom. Srbija nije napravila nijedan incident i nijedan jednostrani potez nismo napravili. Ali svog Ustava se ne sramimo. Mi smo mali, ali kako stoje stvari u svijetu, čak 106 zemalja ne priznaje nezavisnost Kosova. Devet ih je povuklo priznanje: Somalija, Burkina Faso, Gabon, Esvatini, Libija, Gvineja, Antigva i Barbuda, Sveta Lucija, Maldivi. Čekamo i desetu. Svega 94 nedvosmisleno priznaju, tri zemlje nisu načisto - dodao je.

