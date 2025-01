Vučić: Na sjeveru Srbije postoji separatistička agenda. Kroz 10 dana odluka o izborima ili vladi

Prosvjedi u Srbiji ne jenjavaju. Iako su Vučić i vrhuška u početku odmahivali rukom na nezadovoljstvo studenata, sada tri mjeseca kasnije situacija je postala ozbiljna. Nakon što je srpski premijer Miloš Vučević podnio ostavku, Vučić se nakon izvanredne sjednice obratio javnosti i nastavio u poznatom tonu. Za sve je okrivio sive eminencije izvana i petokolonaše iznutra. Požalio se da danima traju napadi na prostorije vladajuće stranke SNS-a diljem zemlje.

- Dakle, već danima i tjednima traju napadi na stranačke prostorije Srpske napredne stranke širom Srbije. Tako su i prethodne večeri, negdje između tri i četiri ujutro, gotovo uvijek ista lica iz iste anarhističke grupe u Novom Sadu žvrljala i postavljala poruke na stranačke prostorije - rekao je Vučić, piše Tanjug.

Foto: Antonio Ahel

Ponovio je retoriku koju danima sipaju režimski mediji i njegovi poltroni.

- U Srbiji nam je ugrožena stabilnost i građanski mir, ugroženo je mnogo toga, i to pod ogromnim pritiskom izvana. Ovdje se podupire protuzakonito ponašanje na svaki mogući način - rekao je Vučić i dodao da će ljudi u narednih deset dana saznati hoće li doći do novih izbora nakon pada Vlade.

Dodao je da će se pojaviti u Novom Sadu i osudio je napade na patrijarha SPC-a.

- Te falange koje napadaju, oni koji patrijarha nazivaju Profitijem i misle da nisu ugrozili vjerske osjećaje, mi ćemo im se suprotstaviti. Kao jedan od osnivača pokreta pojavit ću se u Novom Sadu zbog separatističke agende na sjeveru Srbije. S obzirom na to da mi ne pada na pamet da bježim od bilo koga, a ako narod želi Vojvodinu Republiku, to je druga stvar. Mi ćemo se tome oštro suprotstaviti - rekao je Vučić i ponovio mantru sa skupa u Jagodini kada je rekao da strane sile žele proglasiti Vojvodinu nezavisnom državom.

Rekao je da neće biti prijelazne vlasti, nego da će se ići na izbore.

- Da vam odmah kažem, prijelaznih vlada neće biti. Neću uništavati ovu zemlju, neću najneodgovornijima dati priliku da potpuno razore ovu zemlju. U tom slučaju imat ćemo izbore, pa da vidimo kako stoje stvari s tom navodnom ogromnom podrškom - otkrio je predsjednik i još jednom ponovio da su prosvjedi i demonstracije organizirani izvana.

- Naš glavni zadatak do nove vlade ili izbora je čuvanje stabilnosti, osobno ću se time pozabaviti. Vlada je sad tehnička. Sve ovo što se događa je nanijelo veliku štetu Srbiji i našoj ekonomiji, ali oni koji to provode po stranom nalogu su to i znali - rekao je Vučić.

Obraćanje nije moglo završiti bez spominjanja Albanaca i Hrvata.



- Zahvalan sam našim hrvatskim susjedima i Albancima na ocjenama da sam u nokdaunu i da sam gotov. To mi je potvrda da sam jako dobro radio neke stvari. Ustao sam, borim se i borit ću se i pobijedit ćemo - završio je obraćanje Vučić.