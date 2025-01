Masovni prosvjedi natjerali su Vučića na povlačenje. Studenti: Tek smo krenuli, idemo do kraja

Premijer Vučević podnio je ostavku, ali trebao je to davno učiniti. No to neće mnogo promijeniti što se tiče naših zahtjeva. Blokade su tek počele. Kolegicu su pustili na kućnu njegu. Prosvjed će biti ispred njihovih prostorija jer su priznali da su napadači njihovi članovi, rekao nam je jedan od organizatora prosvjeda u Srbiji, student Lazar Dinić, dva sata prije najavljenog studentskog prosvjeda ispred prostorija SNS-a u Novom Sadu zbog napada na studente.

Na pitanje boje li se novih napada kaže kako bi bilo nenormalno da se ne boje, ali da su oprezni. A napadi i prijetnje nastavljaju se u svim oblicima. U ponedjeljak su zasad nepoznati pojedinci na ogradi jedne od novosadskih osnovnih škola objesili bijelog zeca. Bio je obješen na kravati. Inače, bijeli zec je simbol grada, opjevan u kultnoj pjesmi Đorđa Balaševića "Neki novi klinci". Sarajevski umjetnik Midhat Kapetanović prikazao ga je i kao simbol studentskih prosvjeda.

- Svjesni smo da može biti daljnjih napada, idemo u grupama, pazimo se. No i kod građana osjećamo sve manje straha. Ja sam iz Bora, bili smo u ponedjeljak tamo, građani su se i tamo pokrenuli toliko da su čak i rudnik zaustavili na sat vremena. Vrlo smo ponosni i sretni, posebno kad uz nas stanu i roditelji, i bake, i djedovi, i susjedi - dodao je.

Student Petar Jovanović rekao je kako su u borbi za pravednije društvo.

- Mi smo već gotovo dva mjeseca u ovoj borbi i nadležne institucije ne žele ispuniti naše zahtjeve. Mi smo se odlučili za ovakav oblik građanske neposlušnosti kako bismo im dali do znanja da želimo ispunjavanje ovih zahtjeva u cijelosti - rekao je Jovanović.

Zbog svega toga srbijanski premijer Miloš Vučević podnio je neopozivu ostavku, što povlači i pad cijele vlade u jeku studentskih i građanskih prosvjeda kojima već gotovo tri mjeseca traže odgovornost vlasti za nesreću u kojoj je u Novom Sadu pri padu nadstrešnice na kolodvoru poginulo 15 ljudi.

- Nažalost, ponovno smo vidjeli političke zlouporabe te tragedije. Ono što ostavlja duboke posljedice za naše društvo je ozbiljna podjela, pravljenje atmosfere u društvu da je sve na rubu sukoba. Apsolutno je sve smišljeno iz inozemstva, u to nemam nikakvu sumnju - rekao je Vučević, koji je za sve optužio strane države ne iznijevši niti jedan dokaz za takve tvrdnje, a nije naveo ni na koje strane sile misli.

Upravo je Vučević bio gradonačelnik Novog Sada, gdje je poginulo 15 ljudi.

Naime, forumi studenata imaju četiri zahtjeva, kojima traže objavljivanje kompletne dokumentacije o rekonstrukciji željezničkoga kolodvora u Novom Sadu te kaznenu odgovornost svih sudionika u tom poslu, koji smatraju koruptivnim. Zahtijevaju učinkovit rad svih institucija, uspostavu pravednog društva i vladavinu prava te oslobađanje svih aktivista uhićenih tijekom prosvjeda, kao i kazne za nasilnike koji su ih napadali i ozljeđivali.

Stvarni vladar Srbije, Aleksandar Vučić, na sve je reagirao kako njemu najviše odgovara. Optuživši studente i oporbu da žele destabilizirati Srbiju te da promiču strane interese. Iako je dosad uvijek uspijevao izbjeći krizu vlasti tako što je sve prebacio na Hrvate, koje redovito naziva ustašama, ili na problematiku Kosova, Vučić se u ovom trenutku našao pred zidom studenata, koji su ga potpuno ignorirali. Od njega nisu tražili ništa nego su zahtijevali od institucija da obavljaju svoj posao.

- Tko je tebe što pitao - uzvikivali su studenti kad je predsjednik Srbije mimo svojih ustavnih ovlasti govorio o potencijalnim rješenjima kako bi smirio studentski bunt.

Vučić je svim silama želio studente prikazati kao strane plaćenike, u početku je govorio da je to "šačica studenata" koji su skloni oporbi. No ta šačica u međuvremenu se pretvorila u više od 100.000 ljudi na ulicama Beograda. Čak i uz svesrdnu podršku prorežimskih medija, koji su govorili da je prosvjed potaknut izvana, da je hrvatska tajna služba odgovorna za to, Vučić nije uspio. Masa ljudi postala je sve veća i tu Vučić jednostavno nema šanse. Pokušao je i prijetnjama, govoreći kako on tu masu ljudi može uz pomoć specijalaca "razbacati" u nekoliko sekundi, ali na ulice je zbog toga izašlo još više ljudi i protivnika.

Vučićeva klika odlučila se na još jedan poznati as iz rukava. Poslali su svoje ljude kako bi izazvali nemir i sukob među studentima. Ti Vučićevi ljudi, poznatiji kao batinaši, pokušali su sve kako bi poljuljali jedinstvo studenata. Namjerno su dolazili do ulica koje su studenti blokirali i govorili razne žalopojke. Ali vrijeme je društvenih mreža, pa su informacije o tome tko su ti ljudi dolazile u realnom vremenu. Uz to, čak su izašle snimke razgovora visokih dužnosnika Vučićeve Srpske napredne stranke (SNS) u kojima traže od svojih ljudi da odlaze do mjesta na kojima su studentske blokade i okupljanja te da vičući ometaju rad i naprave razdor.

Neki od tih batinaša išli su toliko daleko da su se autom zalijetali na mirne studente, a neki od njih iz auta su izlazili s bejzbolskim palicama. No svi su redom završili bježeći podvijena repa od jedinstvenih studenata. Ništa od toga Vučiću nije pomoglo. U jednom trenutku čak 60 fakulteta diljem Srbije blokira rad, a studenti imaju i podršku dekana, rektora i sveučilišnih profesora. Iako je rekao kako silom studenti neće ništa učiniti, Vučić u maniri diktatora najavljuje rekonstrukciju vlade, 20 posto više ulaganja u obrazovanje te procesuiranje onih koji su napadali prosvjednike.

Stručnjak za vanjsku politiku Denis Avdagić smatra kako je Vučić izgubio svoju auru i status koji je imao prije početka trenutnih političkih događanja, kad je bio nedodirljivi vladar.

- Sad ga više nitko ne smatra nepogrešivim, a njegova kontrola nad situacijom je oslabljena. Vučić više ne može računati na vanjsku podršku jer je pretjerao u svojim postupcima. Mislio je da će se sve smiriti, no posljednji napad na studente u Novom Sadu predstavlja značajnu prekretnicu. Cijeli pokret je otpor akademske zajednice. To je ključna promjena u Srbiji, koja bi mogla dovesti do demokratskog procesa. Akademska zajednica, kao prava elita društva, jasno pokazuje neslaganje sa sadašnjim stanjem i stvara prostor za nove, zdrave opcije u politici - rekao je Avdagić.

Trenutna oporba, tvrdi Avdagić, nije sposobna donijeti promjene te ističe kako su potrebni novi pojedinci koji će preuzeti odgovornost.

- Ostavka vlade i Vučićeva djela više nisu impresivni ni uvjerljivi za građane jer je on potrošio svoj kredibilitet. Najbolje bi bilo da se Vučić povuče dostojanstveno, ali s obzirom na njegovu poziciju i moć u rukama, to je malo vjerojatno. Prijelazna vlada s Vučićem kao predsjednikom bila bi moguće rješenje, no to je teško ostvariti jer je on stvorio hobotnicu koju sad nije u stanju kontrolirati - dodao je Avdagić.

Ističe da je sad za studente ključan trenutak jer im prijeti gubitak godine.

- To što su spremni riskirati pokazuje ozbiljnost njihove borbe za bolje društvo. Ako uspiju, to će biti velik događaj, a sve će ovisiti o njihovoj odlučnosti - zaključio je Avdagić.