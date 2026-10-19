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Oporba sumnja u poštenje

Vučić najavio pobjedu na izborima: 'Razlika će biti najmanje 400.000 glasova!'

Piše HINA,
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Vučić najavio pobjedu na izborima: 'Razlika će biti najmanje 400.000 glasova!'
Foto: R.Z.
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Aleksandar Vučić, donedavni predsjednik Srbije, najavio je uvjerljivu pobjedu na izborima protiv Studentske liste, ističući da će razlika u glasovima biti veća od 400.000

 Donedavni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i nositelj liste vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) izjavio je u ponedjeljak da protiv glavne konkurentske Studentske liste očekuje uvjerljivu pobjedu s više od 400.000 glasova razlike. Pobjedi li SNS na izborima, Vučić bi postao premijer i produžio svoju gotovo 14-godišnju vladavinu. Najozbiljniji suparnik na izborima mu je Studentska lista, nastala nakon dvogodišnjih protuvladnih prosvjeda koji su predvodili studenti.

"Oni sami sebe obmanjuju pričom da će pobijediti....njihovi lideri znaju da gube", rekao je Vučić na provladinoj televiziji Pink.

"To su bajke i priče za malu djecu. Razlika će biti tako velika da će biti šokirani....najmanje 400.000 glasova", dodao je Vučić.

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Pravo glasa na izborima 25. listopada ima 6,45 milijuna državljana Srbije.

Oporba, studenti i nevladine organizacije upozoravaju da bi "naprednjaci" mogi posegnuti za zlouporabama, s obzirom da nisu primjenjene brojne preporuke OESS-a o reviziji popisa birača i unaprijeđenju izbornog procesa.

Vučić, pak, uzvraća protuoptužbama. "Nećemo uraditi ama baš ništa, osim što vam nećemo dozvoliti da ukradete izbornu volju naroda. Nećemo vam dati da kradete vreće (s glasovima) i zapisnike, nećemo vam dati da ukradete jedan jedini glas u Srbiji", istaknuo je Vučić.

Birališta u nedjelju, 25. listopada zatvaraju se u 20 sati.

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