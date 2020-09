Bilo je to na potpisivanju sporazuma o normalizaciji ekonomskih odnosa Beograda i Pri\u0161tine u Bijeloj ku\u0107i u Washingtonu. Dok je Donald Trump pri\u010dao da je velika stvar to \u0161to je Srbija pristala preseliti ambasadu u Jeruzalem, Vu\u010di\u0107 je odjedanput po\u010deo kopati po papirima. Izgledalo je kao da je u panici. Kao da je tra\u017eio tu to\u010dku koju je potpisao. Tra\u017ei je, tra\u017ei, tra\u017ei...

Uslijedio je i kratak pogled prema svojoj delegaciji uz izraz na licu mogu\u0107eg slobodnog prijevoda '\u0161to je sad ovo?!'.

\u010cinilo se kako nema pojma \u0161to je potpisao.

No Vu\u010di\u0107 ima spreman odgovor. Ne samo da je znao \u0161to potpisuje, on je sve to pro\u0161ao, kako ka\u017ee, 500 puta.

Snimka na kojoj izgleda kao da ne zna je li potpisao ra\u010dun za vodu i komunalije ili sporazum s kosovskim Albancima samo tako izgleda. On je, kako ka\u017ee, imao sve pod kontrolom.

- Ma \u010dujem ja \u0161to sad pri\u010daju, gledaju moju reakciju, kao da nisam ni pro\u010ditao sporazum. Ne\u0107u re\u0107i da su to budale s dru\u0161tvenih mre\u017ea, ja takve izraze nikad ne bih koristio. Pa ti ljudi ne znaju da sam ja cijeli dan i no\u0107 svaku rije\u010d sporazuma provjeravao 500 puta. U onoj sali svi zajedno nisu znali onoliko koliko sam ja znao o sporazumu i razlikama izme\u0111u prvog i drugog. Moje je da pro\u010ditam, da vidim gdje je i onaj drugi sporazum, da slu\u010dajno ne bi netko pro\u010ditao ne\u0161to \u0161to nije na\u0161e - rekao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vu\u010di\u0107 i nastavio:

- Na kraju je netko zamijenio fascikle, ja sam imao dobar fascikl, ali kasnije su ih zamijenili \u0161to sam ja pazio da se ne dogodi. Nekim ljudima o\u010dito smeta \u0161to Srbiju po\u0161tuju u Americi, smeta im \u0161to takvo po\u0161tovanje nismo do\u017eivjeli od Drugog svjetskog rata, od 1970. godine kad je Richard Nixon, zajedno s Titom, bio u Beogradu. Od tada nismo imali takvo po\u0161tovanje - rekao je Aleksandar Vu\u010di\u0107 koji se kasnije pohvalio da mu je Donald Trump darovao superposebnu olovku kojom samo on potpisuje.

Ispostavilo se da tu olovku nije dobio samo onaj tko nije pitao.\u00a0

