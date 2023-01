Vučić objasnio zašto je u Davosu sjedio sam: Nisam jadnik. Molili su me da sjednem u prvi red

Birao sam gdje ću sjesti, iako su me tri puta molili da sjednem u prvi red. Ja to nisam želio. Ali to je jedna od stvari koja mi je zabavna. Kada imate teške razgovore i kada razmišljate o tome, za mene je to dio dobre zabave, objasnio je Aleksandar Vučić zašto je na panelu o Zapadnom Balkanu u švicarskom Davosu sjedio sam, prenosi Nova rs.

Rekao je kako za njega nije bitno gdje sjedi.

- To nije važno, nećete se sjesti u prvi red da se svidite učitelju već je to pitanje znanja - dodao je.

Osvrnuo se i na komentare kako nije "jadnik, bijednik i nesretnik" kojeg treba žaliti.

- Smeta im snažna Srbija i to što sam dio čopora i to što ne govorim da su neki od vođa luđaci. Ovdje je popularno reći da je Putin luđak, ili netko drugi, ali ja u tome sudjelovati neću - istaknuo je.

Foto: Ured predsjednika Sjeverne Makedonije

Na fotografiji iz Davosa mogu se vidjeti izaslanik EU Miroslav Lajčak, hrvatski premijer Andrej Plenković, premijer Albanije Edi Rama, makedonski predsjednik Stevo Pendarovski, ali i premijer Kosova Albin Kurti. Svi su oni sjedili u prvom redu, dok je Vučić s hrpom papira u rukama sjedio iza u drugom redu, gledajući im u leđa.

Sudionici panela razgovarali su o izazovima sa kojima se suočavaju zemlje Zapadnog Balkana i potrebi očuvanja stabilnosti, stvaranju uvjeta za poticanje ekonomskog rasta zemalja, a ukazano je na neophodnost rješavanja zamrznutih sporova.

